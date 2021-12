CRISTI NEGUȚ, ÎN ECHIPA ULTIMEI ETAPE A LIGII I DIN 2021

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 21-a:

PORTAR

Ștefan Târnovanu (FCSB / 21 de ani) -Prin intervențiile sale, roș-albaștrii s-au întors cu un punct de la Sf. Gheorghe, ajungând la 14 meciuri consecutive fără înfrângere.

FUNDAȘI

Mateo Susiu (CFR Cluj / 31 de ani) – A arătat și în acest meci că este jucătorul pe care Dan Petrescu se poate baza în orice moment.

Andrei Miron (FCSB / 27 de ani) – A avut mult de muncă pe durata partidei. A câștigat majoritatea duelurilor cu jucătorii adverși.

Igor Armaș (FC Voluntari / 34 de ani) -Aflat la meciul 100 în Liga 1, căpitanul ilfovenilor și-a condus echipa spre al 11-lea succes din acest sezon.

Marius Briceag (FC Voluntari / 29 de ani) – Grație golului înscris, primul din acest sezon, ilfovenii și-au asigurat locul 3 la finalul etapei.

MIJLOCAȘI

Cristian Neguț (Chindia / 26 de ani) – A marcat pentru a treia oară în ediția curentă și a ajuns la 10 goluri în 85 de prezențe pe prima scenă.

Andrei Tîrcoveanu (FC Botoșani / 24 de ani) – A avut evoluții tot mai bune in acest final de an. A marcat golul egalizator.

Ronaldo Deaconu (Gaz Metan / 24 de ani) – Cel mai bun jucător al Gazului din ediția curentă a fost iar decisv. Trei goluri și șapte pase de gol în 18 meciuri.

Andrei Ivan (Universitatea Craiova / 24 de ani) – A încheiat cel mai bun an cu un nou gol, al 10-lea în ediția curentă.

ATACANȚI

Younes Bnou Marzouk (Rapid / 25 de ani) – Vârful giuleștenilor a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sfârșit de an.

Jefté Betancor (Farul / 28 de ani) – A înscris pentru a 11-a oară și a rămas în fruntea clasamentului golgheterilor, cu un gol în fața următorului clasat, Andrei Ivan.

ANTRENORUL ETAPEI

Gheorghe Hagi (Farul / 56 de ani) -Constănțenii s-au impus în ultimul meci din 2021 și au încheiat anul pe loc de play-off.