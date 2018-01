Cristi Neacşu, marea speranţă a înotului dâmboviţean

Share This





















Pe 10 februarie va împlini 14 ani, dar vorbeşte cu maturitate pentru vârsta din buletin. Sportul i-a deschis orizonturi frumoase, iar acum a prins gustul dulce al performanţei. Cristi Neacşu este primul înotător dâmboviţean care reuşeşte o clasare în primele 10 locuri la un Campionat Naţional. Sa întâmplat la finalul anului 2017, la Pentatlonul de cadeţi de la Piteşti, unde Cristi a prins o poziţie în Top Ten cu echipa ACS Contratimp, categoria 13 ani. Locul 10 a fost obţinut şi cu ştafeta 4×50 m mixt, iar la 4x50m liber s-a terminat pe 11. Ştafetă compusă din Cristian Neacşu, Teodor Magda, Sebastian Costache şi Cosmin Coadă. Dâmboviţean-ul nostru concurează şi în probele individuale, înotând liber, bras, fluture, spate şi mixt.

„Cristi este conştiincios, hotărât, ambiţios şi cu dorinţă”

Cristi Neacşu a început înotul în oraşul natal, la Titu, sub coordonarea lui Gheorghe Tzitzeclis, iar de un an s-a transferat la ACS Contratimp şi se pregăteşte la Târgovişte, la Complexul Turistic de Nataţie, alături de Anca Pătrăşcoiu şi de Octavian Postolache, ultimul schiţându-i un portret de sportiv. „Cristi este conştiincios, hotărât, ambiţios şi cu dorinţă. Îşi propune obiective măreţe, iar acum îşi doreşte foarte mult să urce pe podium la Naţionale. Mai are foarte mult de muncă să ajungă acolo, dar nu e imposibil. El este încă la început de drum, însă are talent, are capacitate nativă, iar în condiţiile acestea sperăm să urce cât mai sus în clasament. Are nevoie de foarte mult ajutor, să fie atent la alimentaţie, mai e şi naveta pe care o facă de Titu la Târgovişte, dar e important să meargă şi la şcoală. Sunt sacrificii pentru un adolescent, iar eu îl admir sincer. Îi doresc mult succes şi să-şi păstreze seriozitatea de până acum! Putem spune că este singurul înotător dâm-boviţean care în acest moment merge cu siguranţă spre performanţă”. „Am prins gustul competiţiei, a crescut dorinţa de a face performanţă”

Cristi, cum a început înotul pentru tine?

– Prietenii mei mergeau la bazinul din Titu şi mi-au spus că exprienţa este una interesantă. M-au convins să încerc şi eu la înot, mi-a plăcut foarte mult, iar la primul concurs am câştigat două medalii, una de aur şi una de argint. Am prins gustul competiţiei, crescând motivaţia pentru înot şi dorinţa de a face performanţă. Aveam doar 8 ani când am început să înot, sub coordonarea domnului Gheorghe Tzitzeclis, care m-a motivat extraordinar. Mi-a spus că am potenţial pentru a practica acest sport la un alt nivel.

Acum te pregăteşti la Târgovişte, la Complexul Turistic de Nataţie,cu Anca Pătrăşcoiu şi Octavian Postolache. De ce ai ales o colaborare cu cei de la Contratimp?

– Iniţial nu am crezut că o să mă integrez, însă după primul cantonament mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dat seama că aici se face performanţă. Proba mea favorită este 100 m liber. Zilnic înot aproximativ 4 kilometri.

Cum ai defini tu înotul ca sport?

– Înotul este un sport foarte greu. Pentru a avea rezultate, e nevoie de disciplină, dar şi de foarte multă muncă.

Eşti primul înotător dâmboviţean care se clasează în primele zece locuri la un Campionat Naţional, s-a întâmplat la Poliatlonul de cadeţi din decembrie, de la Piteşti. Anticipai un asemenea rezultat?

– Niciodată nu am visat că pot ajunge aici, iar acum îmi doresc şi mai mult, adică să urc pe podium, să câştig o medalie la Campionatul Naţional. Nu vă închipuiţi cât am fost de mândru şi de fericit!

Cum sunt condiţiile la Complexul Turistic de Nataţie Târgovişte?

– Foarte bune. Îmi face o mare plăcere să înot aici, este dintre cele mai frumoase bazine din ţară.

Sursa:

www.complexturisticnatatietargoviste.ro