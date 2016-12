Cristi Bălaşa pentru fcaninoasa.ro „Am arătat că suntem o echipă bună”

Share This





















Staff-ul tehnic e mulţumit că Aninoasa a terminat turul campionatului cu fruntea sus şi cu o victorie împotriva Stelei II Bucureşti. Antrenorul Cristian Bălaşa şi-a lăudat jucătorii pentru caracterul arătat după succesul cu roş-albaştrii. „O victorie meritată. Pe teren am arătat că noi am fost echipa mai bună raportat la joc şi la numărul de ocazii. Sunt mândru de băieţi că au dat dovadă de caracter din primul până în ultimul minut al meciului. Am depăşit un adversar care a folosit în garnitura de start nouă jucători de la prima echipă. Sunt bucuros că am arătat publicului că Aninoasa ştie fotbal. Pentru mine contează cum am terminat turul şi nu cum l-am început. Dacă eram puţin mai atenţi am fi putut fi mai sus în clasament. Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor care au fost lângă noi, atât la bine cât şi la rău şi celor care au avut încredere în jucători şi în mine. În schimb, le doresc multă sănătate celor care stau acasă şi îşi dau cu părerea despre Aninoasa că nu mai câştigă. Dedic această victorie tuturor oamenilor frustraţi şi care nu au făcut nimic în fotbal. Niciodată nu dau satisfacţie celor care doresc răul acestei echipe frumoase. Important e că am terminat cu victorie turul, important e că am bătut o echipă bună. E bine că am terminat în mare parte în obiectiv. Ne-a lipsit foarte puţin pentru a fi în primele şase locuri, dar în retur Aninoasa o să fie acolo. Ţinta noastră în acest campionat este o clasare în primele şase locuri, adică un obiectiv ce poate fi îndeplinit la finalul stagiunii. Echipa va fi întărită cu câţiva jucători valoroşi în iarnă”, se arată într-un material publicat pe site-ul clubului din Aninoasa.