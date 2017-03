CRINEL STOICA (CHINDIA TÂRGOVIŞTE), CONVOCAT LA O ACŢIUNE A LOTULUI NAŢIONAL U21

Share This





















Luni, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, de la ora 11:00, noul selecţioner al echipei naţionale Under 21 a României, Daniel Isăilă, a organizat o acţiune de scouting cu jucători de Liga a 2-a şi Liga a 3-a.

Au fost prezenţi 26 de fotbalişti, pe care selecţionerul reprezentativei U21 i-a împărţit în două echipe, fiecare cu câte două rezerve, pentru a disputa un meci de fotbal. În tribune s-au aflat mai mulţi membri ai Comisiei Tehnice de la FRF. La final, Daniel Isăilă a declarat: „Este doar o primă astfel de acţiune, vor mai urma şi altele. Vreau să văd tineri fotbalişti din toate eşaloanele pentru că avem nevoie de jucători talentaţi. E un drum nou pentru toată lumea, Luni, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, de la ora 11:00, noul selecţioner al echipei naţionale Under 21 a României, Daniel Isăilă, a organizat o acţiune de scouting cu jucători de Liga a 2-a şi Liga a 3-a.

Au fost prezenţi 26 de fotbalişti, pe care selecţionerul reprezentativei U21 i-a împărţit în două echipe, fiecare cu câte două rezerve, pentru a disputa un meci de fotbal. În tribune s-au aflat mai mulţi membri ai Comisiei Tehnice de la FRF. La final, Daniel Isăilă a declarat: „Este doar o primă astfel de acţiune, vor mai urma şi altele. Vreau să văd tineri fotbalişti din toate eşaloanele pentru că avem nevoie de jucători talentaţi. E un drum nou pentru toată lumea, L2)

Laurenţiu Manole (ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe, L2) Ronaldo Deaconu (Concordia Chiajna II, L3)

Marin Ovidiu (Concordia Chiajna

II, L3)

Vlad Vlăduţ (FC Dinamo II, L3) Atacanţi

Andrei Luduşan (FC Olimpia Satu-Mare, L2)

Alexandru Muscă (CS Juventus Bucureşti, L2)

Andrei Burlacu (CS U Craiova II,

L3)

Vlad Bărbulescu (Viitorul Domneşti, L3) Cantonament în Spania Naţionala României Under 21 pregătită de Daniel Isăilă va susţine un stagiu de pregătire la Marbella, în Spania, în perioada 21-28 martie. Cu această ocazie, tricolorii vor susţine şi două meciuri amicale, cu reprezentativa Rusiei, pe 24 martie, şi cu Danemarca, pe 27 martie. Cele două partide de verificare vor fi primele meciuri ale lui Daniel Isăilă pe banca tehnică a reprezentativei Under 21 înaintea startului preliminariilor pentru turneul final al Euro 2019, care va avea loc în Italia. Drumul spre Euro începe în Liechtenstein

Tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2019 s-a desfăşurat la finalul lunii ianuarie, la Nyon. Selecţionata noastră formată din fotbalişti născuţi începând cu 1 ianuarie 1996 a fost repartizată în Grupa 8, alături de Portugalia, Elveţia, Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina şi Liechtenstein. Preliminariile sunt programate să înceapă în luna martie a acestui an, urmând a se încheia în noiembrie 2018, odată cu disputarea meciurilor de baraj. Selecţionata noastră va disputa însă primul joc oficial pe 13 iunie, în Liechtenstein.

Grupa României în preliminariile

CE 2019

Portugalia Elveţia ROMÂNIA Ţara Galilor Bosnia Herţegovina Liechtenstein

PROGRAM 28.03.2017 Bosnia Herţegovina -Liechtenstein

13.06.2017 Liechtenstein -ROMÂNIA, Elveţia – Bosnia Herţegovina

01.09.2017 Bosnia – ROMÂNIA, Elveţia – Ţara Galilor 05.09.2017 ROMÂNIA – Elveţia, Portugalia – Ţara Galilor 05.10.2017 Liechtenstein – Ţara Galilor

06.10.2017 Elveţia – ROMÂNIA 10.10.2017 Liechtenstein -Elveţia, Bosnia Herţegovina -Portugalia

10.11.2017 ROMÂNIA – Portugalia, Ţara Galilor – Bosnia Herţegovina

14.11.2017 Ţara Galilor-ROMÂNIA, Portugalia – Elveţia

23.03.2018 Bosnia Herţegovina -Ţara Galilor, Portugalia -Liechtenstein

27.03.2018 Elveţia – Portugalia, Liechtenstein – Bosnia Herţegov-ina

07.09.2018 Portugalia –

ROMÂNIA, Bosnia – Elveţia, Ţara Galilor – Liechtenstein 11.09.2018 ROMÂNIA – Bosnia Herţegovina, Ţara Galilor -Portugalia, Elveţia -Liechtenstein

11.10.2018 Liechtenstein -Portugalia

12.10.2018 ROMÂNIA – Ţara

Galilor

16.10.2018 ROMÂNIA -Liechtenstein, Ţara Galilor -Elveţia, Portugalia – Bosnia Herţegovina

*Se califică direct la turneul final câştigătoarele celor nouă grupe, în timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune în meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European.Turneul final va fi găzduit de Italia, echipă calificată direct.