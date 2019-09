Crimă la Gura Şuţii Fetiţa de 11 ani ar fi fost ucisă în prima jumătate de oră de la răpire

Share This





















O nouă dispariţie urmată de crimă a şocat din nou România, duminică seară. La circa două luni de la tragedia de la Caracal, o fetiţă de 11 ani din comuna dâmboviţeană Gura Şuţii a dispărut vineri,20 septembrie 2019 şi a fost căutată mai bine de 48 de ore pentru a fi găsită în cele din urmă moartă cu urme de violenţă pe corp. Fetiţa de 11 ani din satul dâmboviţean Gura Şuţii dispărută vineri, după şcoală a fost găsită moartă duminică după- amiază pe un câmp din apropierea localităţii Produlesti.

În primele declaraţii date presei după trista descoperire, anchetatorii au anunţat că au un cerc de suspecţi privind crima din Dâmboviţa.

Deşi au refuzat să confirme că principalul suspect este un cetăţean olandez care ar fi părăsit deja ţară, aceştia au arătat că un străin se află în acest cerc de suspecţi.

Potrivit anchetatorilor, fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Şuţii a fost ucisă la un interval de maximum 30-35 de minute de la momentul răpirii, care a avut loc vineri, la ora 17.16.

„Datele de urmărire penală indică la acest moment şi fără niciun fel de dubiu ne idică faptul că fetiţa la momentul sesizării organelor de urmărire penală nu mai era în viaţă. Există o certitudine”, a declarat prim-procurorul Mihai Dincă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Urmează ca medicii legişti să stabilească dacă fetiţa a fost sau nu violată şi dacă a fost sugrumată, criminaliştii sunt la faţa locului şi au început cercetarea. Zona a fost izolată,pentru a nu permite intrarea în perimetrul de anchetă a sătenilor aflaţi şi ei la faţa locului.

Iniţial, sesizarea a fost tratată ca o dispariţie, apoi a fost înregistrat la Parchetul din Găeşti un dosar de lipsire de libertate. „Iniţial, sesizarea a fost tratată ca o dispariţie. Ulterior am înregistrat o cauză penală IN REM, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate. Au fost foarte multe variante pe care am mers. Nu am exclus nici faptul ca fetiţa să se fi rătăcit şi să fi ajuns din greşeală pe câmpurile din zona respectivă. Am mers, de asemenea, pe toate celelalte variante, inclusiv cea a răpirii acesteia. Au fost desfăşurate activităţi în permanenţă între Parchet, Poliţie şi celelalte forţe implicate, evident cu un benefic şi îmbucurător sprijin atât din partea populaţiei, cât şi din partea unor organizaţii care au câini utilitari sau maşini 4×4”, a declarat procurorul.

Potrivit procurorului, fetiţa apărea ultima oară pe camerele de supraveghere la ora 17.15, la 350 de metri de locuinţa sa, ulterior aceasta nemaiajungând la domicliu. „Pe parcursul timpului, o activitate importantă a fost verificarea camerelor de supraveghere din zona stabilită de noi ca fiind de importanţă. Am stabilit încă de la început că fetiţa apărea ultima dată în jurul orei 17.15 pe o ultimă cameră de supraveghere aflată în apropierea casei sale. A fost o muncă deosebit de importantă, care a necesitată o muncă enormă în verificarea acestor camere şi în eliminarea oricărui autoturism şi a oricărei persoane care apărea în zona respectivă, în interalul orar în care fetiţa dispăruse. În acest context, pe parcurs, am ajuns să reuşim să stabilim un cerc de autoturisme care se afla în zonă în momentul respectiv şi ulterior, de la acest punct, am ajuns în a stabili o zonă de căutare şi a identifica trupul fetiţie care nu mai era în viaţă”, a mai spus procurorul.

Omul legii a adăugat că la acest moment anchetatorii sunt în faza de urmărire penală in rem, se face cercetarea la faţa locului, apoi autopsia copilei ucise. „La momentul acesta se desfăşoară activităţi de urmărire penală fireşti, adică cercetarea la faţa locului, urmează autopsia. Este foarte importantă acum prelevarea de mostre biologice şi stabilirea, pe care ştiinţifică, a unor legături cu cercul de suspecţi pe care îl avem acum” Cetăţean străin, posibil olandez, principalul suspect Anchetatorii au stabilit deja un cerc de suspecţi însă principalul vizat este un cetăţean străin. Acesta se afla în ţară de câteva zile. Procurorul a refuzat să dea alte detalii sub pretextul că furnizarea unor date confidenţiale din dosar ar putea afecta mersul anchetei. „Ceea ce vă pot confirma că există un cetăţean străin care se află în acest cerc de suspecţi. Mai mult nu pot spune. Trupul fetiţei prezenta urme de violenţă. Evident că asupra acesteia a fost exercitată o forţă violentă, având în vedere că nu am găsit-o în viaţă. Urmează să stabilim dacă anumite urme de violenţă au fost produse de animale sălbatice aflate în zonă. În mod cert se va stabili la autopsie care au fost elementele de violenţă care au dus la moartea victimei. S-a făcut examinarea sumară a cadavrului. „, a explicat procurorul.

Chiar şi-aşa, nimeni nu este reţinut, la momentul acesta. „Nu au fost persoane reţinute. În acest moment urmărirea penală este In Rem. Nu am dispus continuarea urmăririi faţă de o persoană anume. Când vorbesc despre un cerc de suspecţi este unul în sens criminalistic, nu în sens procedural penal”, a dăugat Dincă.

Cauza a fost declinată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, cercetări făcându-se cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, lipsire de libertate şi viol sau alte acte de agresiune sexuală.

Acesta a precizat că la o primă examinare a cadavrului fetei s-au observat urme de violenţe pe trup, dar că urmează să se stabilească dacă acestea au fost produse de animale sălbatice aflate în zonă. „Trebuie excluse aceste lucruri şi să vedem apoi cauza decesului şi elementele de producere a urmelor de violenţă. Nu avem indicii la momentul acesta că ar fi şi alte persoane implicate. Aseară în jurul orei 23.00 am avut certitudinea traseului pe care l-a urmat. O audiere de suspecţi nu este făcută, la momentul acesta. El a fost o maşină închiriată din Bucureşti, de la o firmă. Trupul fetei a fost acoperit cu o folie de plastic, din cauza aceasta nu a putut fi găsit, dar prin trecerea elicopterului a fost dezvelit şi a fost găsit de către cei care se aflau în căutare”, a afirmat procurorul.

Potrivit anchetatorilor, nu este exclusă nici ipoteza ca fata să fi fost violată. La acest moment, dosarul a fost declinat Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, fiind deschis dosar penal pentru omor, lipsire de libertate şi posibil viol. Întrebat despre momentul în care anchetatorii au trecut de la varianta dispariţiei la cea a lipsirii de libertate, anchetatorii au răspuns că acesta a fost sâmbătă dimineaţă, după ce au fost vizionate imaginile de pe camerele de supraveghere. În acelaşi timp, procurorul a spus că la acest moment anchetatorii exclud ipoteza implicării mai multor persoane în acest caz şi merg pe varianta unui autor singuratic. „Nu confirm că este vorba de un cetăţean olandez. Este un cetăţean străin. Trebuie să păstrăm o confidenţialitate a anchetei. Excludem să fie implicate mai multe persoane în acelaşi timp. Elementele ne conduc către un infractor singuratic. Există un suspect principal. Datele de până acum ne indicăfaptul că fetiţa, la momentul sesizării organelor de urmărire penală nu mai era în viaţă. Există o certitudine”, a spus prim-procurorul.