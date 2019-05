Creşteri moderate ale veniturilor salariale

Share This





















Salariul mediu net din România a fost anul trecut de 2.685 lei, ar urma să crească la 3.085 lei în 2019 şi va ajunge la 3.316 lei în 2020, conform ultimei estimări a Comisiei Naţionale de Strategie şi prognoză.

Câştigul salarial real (după ce se scade inflaţia) ar urma să crească cu 11% în acest an, dar va încetini la o creştere de doar 4% în următorii ani, conform CNSP. Potrivit aceloraşi calcule, remunerarea salariaţilor ar trece pragul de 40% din PIB în acest an, după ce în 2017 se situa la doar 36% din PIB.

Prognoza a revizuit în creştere, la 3,2%, proiecţia de inflaţie pentru sfârşitul acestui an, iar estimările referitoare la cursul de schimb mediu au fost, de asemenea, modificate în creştere la 4,74 lei/euro.

De asemenea, şi pentru 2020 prognoza de inflaţie a fost modificată în urcare la 2,8% pentru sfârşitul anului, de la 2,5% anterior, iar cursul mediu este estimat la 4,71 lei/euro faţă de 4,62 lei/euro.

Pe de altă parte, Comisia de Prognoză a menţinut la 5,5% estimarea privind creşterea economiei în acest an, însă valoarea nominală a produsului intern brut a fost revizuită în creştere uşoară la 1.031 miliarde de lei, de la 1.022 miliarde de lei în varianta de iarnă.Neschimbate au rămas şi prognozele de creştere pentru următorii trei ani, la 5,7% în 2020 şi 5% în 2021 şi 2022.

Comisia Europeană, în schimb, estimează un deficit bugetar de 3,5% din PIB şi o creştere economică de 3,3% faţă de un deficit de 2,76% prognozat

de CNSP.

Deficitul comercial a fost estimat în creştere la 8% din PIB, comparativ cu 7,3% în 2018, datoria publică – creştere

de la 35% din PIB la 36% din PIB, în

2019, o inflaţie de 3,6% în acest an şi de

3% în 2020.