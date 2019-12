Creşte rolul autorităţilor locale şi judeţene în atragerea fondurilor europene

Share This





















Preşedinţii de consilii judeţene şi primarii vor avea puteri sporite în ce priveşte absorbţia fondurilor europene de miliarde de euro care vor fi alocate României în perioada de programare 2021-2027 pentru investiţii regionale, destinate inclusiv firmelor mici şi mijlocii. Asta rezultă din strategia şi viitoarea construcţie instituţională propusă de Ministerul Fondurilor Europene. În actuala perioadă de programare 2014-2020, România are alocate fonduri europene de 6,8 miliarde de euro prin Programul Operaţional Regional, bani se finanţează inclusiv liniile de finanţare POR 2.2-IMM şi POR 2.1 A-microîntreprinderi, prin care micile afaceri din România primesc fonduri nerambursabile de maximum 1 milion de euro fiecare, repsectiv 200.000 fiecare. Tot aici intră şi investiţiile judeţene în drumuri, utilităţi, şcoli, spitale, bani absorbiţi de administraţia locală, ca beneficiari publici.Aceste fonduri, aşa cum prevede acum arhitectura instituţională din perioada de programare 2014-2020, sunt controlate în mare măsură la nivel central, prin Autoritatea de Management a POR 2014-2020, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).Pentru viitoarele fonduri europene, din perioada de programare 2021-2027, Programul Operaţional Regional va fi spart în opt programe regionale mai mici, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare a ţării, conform propunerii Minsterului Fondurilor Europene.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nu va mai avea autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie opt autorităţi de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenţii de Dezvoltare Reg-onală (ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuţii delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorităţi de management ele însele.

Aceste opt noi autorităţi de management ale viitoarelor Programe Operaţionale Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanţare pe care le vor deschide şi vor decide priorităţile de investiţii care vor fi bugetate. Astfel, cele opt noi programe regionale – POR 2021-2027 – vor cuprinde fondurile europene pentru:

– Urban mare/mic – infrastructura – sociala, educaţionala, mobilitate, etc., eficienta energetica in clădiri, turism, patrimoniu cultural, digi-talizare servicii publice locale/soluţii smart city

– Smart specialization şi transfer tehnologic, inovare

– IMM, digitalizare

– Reţea de transport judeţeana, regionala (descărcări autostrada, conectivitatea la reţeaua de baza -CORE TEN-T, doar în condiţiile respectării concentrării tematice şi a existenţei sumelor disponibile pentru OP 3)

– Investiţii Teritoriale integrate (Regiunea Vest – Valea Jiului, Regiunea Sud-Est)

– Capacitatea administrativa pentru beneficiari (parţial OP1: descoperire antreprenoriala, pregătire proiecte)

– Asistenţă Tehnică.