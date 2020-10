COSTA, DEZAMĂGIT DUPĂ EŞECUL GAZULUI

Jorge Costa, tehnicianul trupei Gaz Metan Mediaş, s-a arătat dezamăgit după ce echipa sa a fost învinsă, în deplasare, de Chindia Târgovişte, scor 10.

Costa a spus că echipa sa merita mai mult decât o înfrângere şi că nu poate face miracole. Cu toate acestea, portughezul şi-a exprimat încrederea în jucători şi speranţa că pe viitor formaţia sa va arăta mai bine.

„Nu este rezultatul pe care îl aşteptam şi pentru care am muncit. Aşa cum am spus şi înainte de meci, mai avem mult de muncă şi asta vom face. Am făcut o greşeală şi plecăm acasă cu zero puncte. Nu meritam să plecăm acasă cu zero puncte.

Nu fac miracole. Încercăm să schimbăm lucrurile, le vom schimba, nu ştiu dacă se va vedea de vinerea viitoare, încerc să fac lucruri noi la meciurile oficiale. Am încredere în jucători, în munca mea, şi pe viitor sunt sigur că vom fi mai buni.”, a declarat Jorge Costa, antrenor la Gaz Metan, după înfrângerea suferită de medieşeni pe terenul Chindiei Târgovişte, scor 1-0.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Daniel Florea, în minutul 47.