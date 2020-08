Cosmin Bozieru, candidat Pro România: „La iniţiativa mea a luat fiinţă Grupul de Acţiune Locală „Târgoviştea Egalităţii de Şanse”

Candidatul Pro România la funcţia de primar al Municipiului Târgovişte, Cosmin Bozieru, a continuat criticile la adresa actualei conduceri a administraţiei publice locale, reproşând de această dată dezinteresul pentru zonele defavorizate, ai căror locuitori ar fi băgaţi în seamă doar înainte de alegeri:

„Astăzi am să mă refer la un subiect sensibil, ignorat de Primăria Târgovişte, şi anume zonele defavorizate ale municipiului. Ne-am obişnuit să ne facem că nu există timp de patru ani, dar, în preajma alegerilor, dintr-o dată vedem o preocupare deosebită din partea administraţiei locale şi a primarului PSD. Interesul electoral creează o agitaţie în Primăria Târgovişte: O să facem, o să dregem, dar concret nu se întâmplă nimic. Trec alegerile şi la intrările în oraş rămân aceleaşi zone fără canalizare, fără apă, fără gaze, fără asfalt, cu oameni care au nevoie de sprijinul autorităţilor.”

Bozieru şi-a continuat atacul pe un ton şi mai tăios, revendicând iniţiativa înfiinţării Grupului de Acţiune Locală „Târgoviştea Egalităţii de Şanse”, prin intermediul căruia a fost atrasă o finanţare nerambursabilă de cinci milioane de euro: „În perioada în care am fost viceprimar, în timp ce primarul planta panseluţe în oraş, una dintre preocupările mele a fost să vin în sprijinul acestor oameni să dezvolt aceste zone prin proiecte şi programe iniţiate de echipa mea. Astfel, la iniţiativa mea a luat fiinţă Grupul de Acţiune Locală „Târgoviştea Egalităţii de Şanse”, prin care Municipiul Târgovişte are posibilitatea accesării a 5 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, pentru investiţiile în aceste zone.

Se vor construi un bloc de locuinţe sociale, o grădiniţă şi două creşe, un loc de joacă pentru copii şi se vor asfalta străzile din zonele marginalizate. Fişele de proiect depuse au fost avizate de ADR Sud-Muntenia şi în cel mai scurt timp vor deveni proiecte mature, care să schimbe imaginea oraşului nostrum. Pro România Târgovişte îşi propune să urmărească punerea în practică a acestor proiecte în următorii doi ani.”