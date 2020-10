Corneliu Ştefan, a încheiat mandatul de deputat şi se pregăteşte să depună jurământul de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan şi-a încheiat mandatul de deputat şi în zilele următoare va depune jurământul de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, funcţie în care a fost ales cu o majoritate importantă de voturi, obţinând cele mai multe voturi în regiunea Sud Muntenia.

Corneliu Ştefan a declarat că ultimii patru ani au fost unii dintre cei mai frumoşi din viaţa sa de politician şi a transmis şi un mesaj la plecarea din Parlamentul României: „Puţine sunt lucrurile cu care poţi compara sentimentul că ai muncit pentru ţara ta!

Am încheiat una dintre cele mai frumoase perioade din viaţa mea din punct de vedere profesional, aceea de deputat, funcţie pe care, astăzi, am părăsit-o după 4 ani de mandat.

Au fost ani plini, cu multe realizări, a fost o luptă continuă pentru a aduce un plus în viaţa românilor, iar pentru acest lucru am pus la dispoziţia oamenilor toate cunoştinţele şi priceperea mea.

Pot spune cu mândrie că am făcut parte din echipa social-democrată din Camera Deputaţilor, care a pus umărul la cea mai bună guvernare din ultimii 30 de ani.

O perioadă s-a încheiat astăzi, alta urmează să înceapă cât de curând!”, a precizat preşedintele social-democraţilor dâmboviţeni.

Acum voi fi şi mai aproape de dâmboviţeni, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Vom face multe lucruri bune împreună în următorii 4 ani. Avem planuri mari pentru judeţul nostru, idei realizabile, care au însă nevoie de un lucru pe care eu îl consider foarte important şi definitoriu pentru următorii 4 ani: munca de echipă.

TOŢI suntem responsabili pentru viitorul judeţului nostru, iar Consiliul Judeţean Dâmboviţa va fi partenerul tuturor dâmboviţenilor”, a declarat preşedintele PSD şi al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.