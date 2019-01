„Copilăria, cel mai frumos cadou”, campania de promovare a vaccinării

Share This





















Ministerul Sănătăţii împreună cu UNICEF în România au lansat, marţi 15 ianuarie 2019, Campania de promovare a vaccinării – „Copilăria, cel mai frumos cadou”, care are ca scop informarea părinţilor şi a publicului larg despre importanţa şi beneficiile vaccinării, care salvează milioane de vieţi anual în întreaga lume.

„Continuarea campaniilor de informare şi de recuperare a vaccinării este imperios necesară, în condiţiile în care vieţile a 59 de persoane, majoritatea copii au fost curmate de rujeolă. Scopul acestor campanii este de a informa părinţii despre beneficiile vaccinării pentru a alege să îşi proteje copiii în cunostinţă de cauză, iar obiectivul principal este recuperarea vaccinării copiilor conform Programului Naţional de Vaccinare. Mizăm pe sprijinul presei pentru ca această campanie să beneficieze de cât mai multă vizibilitate”, a declarat Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii. O copilărie fericită, în care copilul să poată explora mediul înconjurător, să se joace, să se bucure de libertate şi totodată să fie în siguranţă, este cel mai frumos cadou pe care îl poate oferi un părinte. Vaccinurile îi ajută pe părinţi să ofere acest dar.

„Copilăria, cel mai frumos cadou” este o campanie integrată, ce va fi prezentă pe posturile de televiziune, în presa scrisă şi în online, cu o componentă outdoor.

Ambasadorii naţionali ai UNICEF în România, precum şi alţi lideri de opinie vor sprijini de asemenea acest demers.

„Vaccinurile sunt sigure şi eficiente. Părinţii şi tutorii trebuie să fie informaţi despre beneficiile vaccinurilor şi despre locurile unde îşi pot vaccina gratuit copiii, pentru a putea să le ofere acestora cel mai frumos cadou, Copilaria. În România, campaniile naţionale de comunicare trebuie consolidate, iar rata de acoperire vaccinală trebuie îmbunătăţită. Absenţa vaccinării duce la reapariţia unor boli ce pot fi uşor prevenite prin această măsură”, a spus Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

Campania este susţinută şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la eveniment participând şi Miljana Grbic, Reprezentantul OMS în România. Alături de Alexandru Rafila, Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Gindrovel Dumitra, Coordonatorul grupului de vaccinologie al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), au participat la conferinţa de lansare şi reprezentanţi ai medicilor de familie. „Suntem fericiţi să ne aflăm astăzi împreună cu Ministerul Sănătăţii şi UNICEF pentru a ajuta autorităţile şi profesioniştii din domeniul sănătăţii să se asigure că fiecare persoană are acces echitabil la vaccinuri şi că părinţii înţeleg importanţa vaccinării copiilor lor pe deplin şi la timp, în conformitate cu programul naţional de imunizare. Aceste eforturi trebuie să se concentreze şi pe implicarea celor mai sărace şi mai marginalizate comunităţi”, a spus dr. Miljana Grbic, director al Biroului OMS România.

„Copilăria, cel mai frumos cadou” este o continuare a campaniilor door-to-door de informare şi recuperare vaccinală realizate anul trecut de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF în mai multe comunităţi vulnerabile din judeţele Mehedinţi şi Bacău. La aceste campanii au participat şi reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară, care au replicat acest model de campanie şi în alte judeţe.

În cadrul sesiunilor de informare, o echipă de specialişti, formată din medic de familie, medic epidemiolog şi psiholog, a prezentat părinţilor informaţii cu privire la beneficiile vaccinării şi riscurile nevaccinării şi a răspuns întrebărilor adresate de aceştia. Rata de acoperire vaccinală ROR a crescut astfel în aceste comunităţi la peste 90%.

Specialiştii din Direcţiile de Sănătate Publică au primit o serie de materiale utile în campaniile de promovare a vaccinării: un material video, cât şi o prezentare-suport pentru echipele de specialişti care informează populaţia despre beneficiile vaccinării.

„Eu am avut încredere în doctor, că vrea ce e mai bine pentru copilul meu”, a spus Didina Maldan, unul dintre părinţii din Buhuşi care şi-a vaccinat toţi cei şapte copii în cadrul campaniei desfăşurate de către Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF. „M-am bucurat mult când mi-a spus că îl poate vaccina şi pe cel mic”, un băieţel care suferă de o dizabilitate.

Campaniile door-to-door de informare şi vaccinare vor continua şi în 2019, având în vedere rezultatele foarte bune obţinute în cadrul celor desfăşurate anul trecut, care au contribuit la reducerea drastică a numărului de îmbolnăviri de rujeolă şi au protejat astfel viaţa copiilor, dând de asemenea un semnal la nivel naţional cu privire la importanţa vaccinării.