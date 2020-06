COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, PENTRU DESTRUCTURAREA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN TRAFIC DE MIGRANŢI

Share This





















In perioada februarie – mai 2020, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. -Structura Centrală, au acţionat pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în trafic de migranţi pe ruta Serbia – România – Austria.

In cursul zilei de ieri, poliţiştii au efectuat 3 percheziţii domiciliare pe teritoriul României, totodată fiind puse în aplicare 16 mandate de aducere.

In urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe documente, înscrisuri, telefoane mobile, laptopuri şi tablete.In fapt, o dată ce migranţii ar fi fost introduşi în ţară pe zona verde a frontierei cu Serbia, aceştia ar fi fost transferaţi în mai multe imobile de tip safe-house de lângă Timişoara.

Ulterior, migranţii ar fi fost îmbarcaţi în autovehicule de transport persoane, în locurile destinate transportului de bagaje, special modificate pentru disimularea acestora, de cele mai multe ori punând în pericol viaţa şi integritatea corporală a migranţilor.

Gruparea infracţională ar fi fost compusă din cetăţeni români din Bucureşti şi din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Bistriţa Năsăud şi Bacău şi un cetăţean tunisian stabilit în România, responsabil cu partea de recrutare şi găzduire a migranţilor. Liderii grupării infracţionale au fost semnalaţi de autorităţile britanice şi franceze cu privire la faptul că ar mai fi fost implicaţi în transport ilegal de migranţi pe ruta Pas de Calais – Dover, o parte dintre membrii grupării fiind arestaţi în perioada 2018 -2019.

Începând cu anul 2020, gruparea infracţională şi-ar fi mutat activitatea pe teritoriul României, fiind deosebit de activă, prin traficarea migranţilor intraţi ilegal de pe teritoriul Serbiei până în Austria – Viena.

În urma documentării activităţii infracţionale a grupării organizate pe teritoriul României, în acest an, au fost înregistrate 4 incidente de traficare ilegală a migranţilor, cu peste 100 de migranţi ilegali traficaţi cu destinaţia state din vestul Europei, cu precădere Germania şi Marea Britanie, costul unui astfel de transport fiind de 2.000 – 2.500 de euro pentru fiecare migrant.

În cadrul dosarului, sunt cercetaţi cetăţeni români şi tunisieni, localizaţi în Bucureşti şi în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Bistriţa Năsăud şi Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de migranţi şi iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. pentru audieri, faţă de 5 dintre acestea, fiind dispusă măsura reţinerii, urmând ca acestea să fie prezentate instanţei de judecată, cu propunerea de arestare preventivă, iar faţă de 11 a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Documentarea activităţii

infracţionale a fost realizată cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere – Serviciul de Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere.

Pentru documentarea cauzei a fost utilizat aportul EUROPOL şi s-a efectuat un schimb constant de informaţii cu partenerii din Marea Britanie, Franţa, Austria şi Ungaria.