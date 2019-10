Contul individual de economii „Junior”- un program care a pornit cu stângul

Share This





















In luna ianuarie a fost lansat cu mare pompă Programul „gROwth – Contul individual de economii Junior”, prin care Guvernul spera să atragă circa 4,8 miliarde de lei pe an. Potrivit proiectului, conturile ar fi urmat să fie deschise la Trezorerie iar părinţii urmau să depună, annual, suma de 1200 lei de copil, la o dobândă de 3% şi o primă de depunere de 600 de lei pe an, cu condiţia retragerii banilor numai după majorat, cu excepţia situaţiilor prevăzute explicit în regulament.Cu toate acestea, până în prezent, mai puţin peste 15.000 de copii din cei peste patru milioane de minori au depuşi bani în schema de economisire lansată de Guvern. Cu destul de rare excepţii, banii au fost depuşi automat de Ministerul Muncii pentru o parte dintre cei 53.000 de copii aflaţi în centre de plasament, pentru care autorităţile sunt obligate, prin ordonanţă, să facă acest lucru. Concret, programul „Contul individual de economii Junior” prevede în mod expres că „în cazul copiilor ocrotiţi de serviciile publice specializate , depunerea anuală minimă de 1200 de lei se efectuează de către autoritatea tutelară, din sume alocate în acest scop de către ordonatorul principal de credite.”

Analiştii sunt de părere că acest program a fost sortit eşecului datorită neâncrederii cetăţenilor, existând precedente în care statul nu şi-a onorat obligaţiile asumate, dar şi pentru că cei mai mulţi părinţi nu îşi pot permite să depună 1200 de lei de copil, indisponibilizând astfel sume importante pe o perioadă lungă de timp.