Controale la școlile unde a crescut rata de vaccinare în ultimele zile, vizate sunt toate județele

Sunt vizate toate județele, iar luni au fost semnate 42 de ordine privind acest lucru. Nu doar rata de vaccinare în rândul personalului este verificată, ci și modul în care sunt respectate măsurile de prevenire a virusului SARS-Cov-2.

Conform informațiilor transmise luni de către Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, este o premieră în România semnarea celor 42 de

ordine cu privire la trimiterea echipelor de control la școlile din fiecare județ. Elevii au început școala fizic de luni, însă anumite cifre le dau semne mari de întrebare oficialilor. Există suspiciuni cu privire la raportarea ratelor de vaccinare în rândul personalului, așa că s-a luat decizia ca mai multe echipe să meargă în control la școlile din toate județele. Cu această ocazie, echipele trimise în instituțiile de învățământ vor verifica și modul în care se aplică măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-Cov-2. Declarațiile oficialului au fost făcute în cadrul unui briefing de presă, la finalul ședinței de guvern.

„Am semnat în premieră, deși am o oarecare exepriență. Niciodată nu am mai semnat 42 de ordine prin care am trimis echipe de control pe tot teritoriul României. Se va verifica respectarea măsurilor de protecție sanitară în școli și grădinițe, se va verifica modul în care a fost raportată rata de vaccinare și soliditatea argumentelor rămânerii online prin raportare la ordinul care prevede printre posibile motive deficiențele de infrastructură sau de resursă umană”, a anunțat Sorin Cîmpeanu.

În declarațiile sale, ministrul Educației susține că aceste controale „vor avea caracter de permanență”. În cazul în care vor fi descoperite nereguli, se vor propune și măsurile legale care se impun. Sorin Cîmpeanu a declarat că rata de vaccinare în unele școli este în scădere de la o săptămână la alta, lucru care nu are o explicație logică.