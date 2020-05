Controale A.N.S.V.S.A. privind carnea de pasăre şi ouăle provenite din import şi comerţ intracomunitar

Share This





















In perioada 31.03 -30.04.2020, inspectorii din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au efectuate la nivel naţional o serie de controale tematice pentru verificarea modului în care sunt respectate, de către operatorii din sectorul alimentar, condiţiile sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor referitoare la producerea, depozitarea şi comercializarea cărnii de pasăre şi ouălor de consum provenite din comerţul intracomuni-tar (cu precădere Polonia şi Ungaria), dar şi din ţări terţe (în special Ucraina).

Verificările s-au efectuat la nivelul unităţilor de destinaţie (unităţi independente de depozitare a cărnii de pasăre/ouălor, unităţi de reambalare a cărnii de pasăre, centre de ambalare ouă, centre logistice de distribuţie) şi unităţilor de tip catering, controalele având ca scop, pe de o

parte stabilirea originii cărnii şi ouălor pentru a ne asigura că nu provin din zone aflate sub restricţii sanitare veterinare ca urmare a evoluţiei influenţei aviare (gripa aviară), iar pe de altă parte, cu ocazia controalelor documentare, de identitate şi fizice, au fost prelevate probe în vederea verificării prin analize de laborator a respectării criteriilor microbiologice şi de siguranţă alimentară în carnea proaspătă de pasăre, precum şi în loturile de ouă provenite din schimburi intracomunitare, posibil contaminate cu Salmonella.

Cu ocazia controlului tematic, au fost recoltate un număr de 138 de probe de carne de pasăre, fiind efectuate un număr de 690 de analize în vederea verificării respectării criteriil-lor microbiologice de siguranţă alimentară. Carnea testată provenea din Polonia, Ungaria, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franţa, Slovacia, Olanda, Italia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Brazilia. În urma analizelor de laborator au fost detectate 2 probe de carne cu rezultate nesatisfăcătoare (contaminare cu bacteria Salmonella Enteritidis), recoltate de la societăţi comerciale din judeţele Bihor şi Ilfov. În ambele cazuri carnea provenea din Polonia. Întreaga cantitate de 21 de tone (1 tonă carne pasăre din judeţul Bihor şi 20 de tone din judeţul Ilfov) de carne infestată cu Salmonella a fost reţinută oficial sub sechestru sanitar veterinar, urmând a fi dirijată spre neutralizare. Rezultatele analizelor de laborator în cazul celor două loturi neconforme pe criteriul microbiologic de siguranţă alimentară pentru carnea proaspătă de pasăre au fost notificate de A.N.S.V.S.A. autorităţilor veterinare din Polonia şi producătorilor prin Sistemul Rapid de Alertă Alimente şi Furaje (RASFF). Cu ocazia controalelor, au mai fost identificate în urma analizelor de laborator alte 7 loturi de carne de pasăre proaspătă provenită din schimburi intracomunitare, la care s-a detectat prezenţa altor serotipuri de Salmonella cu pato-genitate scăzută. În cazul acestor loturi de carne reprezentanţii A.N.S.V.S.A. au aplicat măsurile legale, toate aceste situaţii neconforme fiind notificate de A.N.S.V.S.A. statelor membre U.E de origine şi unităţilor producătoare prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă (AAC).

În cadrul controalelor oficiale care vizau verificarea calitaţii ouălelor de consum provenite din statele membre UE (Polonia şi Grecia) au fost prelevate 46 de probe, fiind efectuate un număr de 92 de analize de laborator microbiologice pentru detectarea prezenţei Salmonella. Toate probele de oua analizate au fost conforme cu criteriile microbiologice ale legislatiei in vigoare.