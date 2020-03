CONTRACTELE JUCĂTORILOR DE LA CHINDIA AR PUTEA FI SUSPENDATE!

Share This





















Viorel Moldovan a vorbit despre posibilitatea reducerii salariilor la echipa sa, Chindia Târ

govişte, în plină pandemie de coronavirus.

Conducerea clubului a făcut deja primul pas şi a luat legătura cu jucătorii şi staff-ul cu privire

la suspendarea contractelor.

Viorel Moldovan: „Cred că sunt lucruri mai importante în momentul de faţă”

Antrenorul Chindiei face apel la înţelegere din partea ambelor părţi: „Am primit o notificare vizavi de suspendarea contractului şi s-a invocat forţa majoră. Aştept să treacă această problemă cu care ne confruntăm. Au fost nişte discuţii cu preşedintele, vom vedea ce va fi, nu vreau să mă hazardez.

Eu cred că sunt alte lucruri mai importante în moemntul de faţă. Eu sper să se găsească un echilibru. O să fie discuţii când acest lucru ne va permite. Pe de o parte înţeleg anumite aspecte din partea clubului, dar şi clubul trebuie să înţeleagă anumite aspecte”, a spus Moldovan, în cadrul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Viorel Moldovan aşteaptă cu nerăbdare reluarea campionatului: „A fost o procedură normală ca să ne pună în gardă. Eu înţeleg şi clubul, nu este uşor. Dar nu ni s-a spus o anumită sumă. Nu mă gândesc la acest aspect!

Vreau să se termine odată, ca să ne reluăm cotidianul de zi cu zi, ca să putem reveni în mediul nostru. Vor mai urma câteva

săptămâni destul de complicate. Am avut două zile destul de agitate. Încerc să-mi găsesc echilibrul, parca nu mai am răbdare”, a mai spus Moldovan.

Gigi Becali a redus salariile de la FCSB până în septembrie

Florin Tănase, căpitanul vicecampioanei, ia reprezentat pe colegii săi într-o discuţie cu patronul echipei, Gigi Becali. Acesta a vrut să le reducă salariile elevilor lui Bogdan Vintilă până la începutul anului viitor, dar Tănase l-a convins să le reducă salariile până în septembrie.

„Eu şi colegii mei am înţeles situaţia dificilă în care ne aflăm cu toţii şi am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, să oferim ceva înapoi clubului care ne plăteşte şi pentru care ne dorim cu toţii să facem performanţe.

În calitate de căpitan al echipei, am fost cel care i-a reprezentat pe jucători în discuţiile pe această temă cu patronul, care a propus reducerea salariilor până în ianuarie 2021. La insistenţele mele, a acceptat ca această perioadă să se diminueze până în luna septembrie 2020″, a scris Tănase, pe Instagram.