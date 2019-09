Share This





















Ziua Mondială a Contracepţiei se celebrează in fiecare an la data de 26 septembrie, campanie prin care se urmăreste creşterea gradului de conştientizare privind contracepţia, prevenirea sarcinilor neintenţionate, prevenirea deceselor mamei şi copiilor, planificarea familială, reducerea numărului de avorturi, cu scopul de a ajuta la luarea unor decizii informate.Scopul campaniei: informarea populaţiei generale, în special a tinerilor şi a populaţiei defavorizate, cu privire la importanţa metodelor contraceptive pentru a face alegeri corecte legate de propria sănătate sexuală şi reproduc-tivă.Sloganul campaniei Ziua Mondială a Contracepţiei 2019: „CONTRACEPŢIA: DREPTUL TăU, ESTE ŞI RESPONSABILITATEA TA!”.Contracepţia/planifi-carea familială (PF) permite persoanelor să decidă asupra numărului dorit de copii şi asupra intervalului dintre sarcini.

Beneficiile contracepţiei/planif-icării familiale (PF) sunt:

o Prevenirea transmiterii HIV şi a altor infecţii cu transmitere sexuală;

o Reducerea necesităţii avortului, în special a avortului la risc;

o Prin prevenirea sarcinii neintenţionate, contracepţia/PF previne decesul mamei şi al copilului;

o Scăderea numărului de persoane fără mijloace de trai sustenabile.

În anul 2017 România era pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 15 ani, reprezentând 41% dintre toate cazurile Uniunii Europene (383 născuţi vii), conform datelor Eurostat. Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din Europa, este unul complex, ale cărui consecinţe afectează atât mama, cât şi copilul. Fenomenul „copiilor cu copii” – mai multe naşteri premature, rată de vaccinare scăzută şi riscurile sociale – este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situaţia unei mame sau a unei comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică şi emoţională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil şi supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalităţii infantile. Astfel, potrivit ultimei analize a Asociatiei Salvaţi Copiii (România, 2018), cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la un control ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a naşterilor premature. Există o corelaţie directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă şi o dezvoltare emoţională, dar şi socială, încă incomplete, şi lipsa accesului la educaţie pentru sănătate şi la servicii medicale (Salvaţi Copiii România).