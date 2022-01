Continua lucrările la Stadionul „Eugen Popescu”

0 0

Vremea bună a permis continuarea lucrărilor pe șantierul de modernizare a Stadionului „Eugen Popescu”, mai multe detalii fiind transmise de primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan:

„Stadionul „Eugen Popescu” prinde contur, în ritm susținut!

Au fost deja montate jumătate dintre gradenele prefabricate, destinate zonei de tribună aferentă galeriei oaspeților!

Totodată, se lucrează la cele 3 rânduri de ziduri de sprijin aferente tribunei noi și continuă intervențiile de compartimentare a spațiilor de sub gradene (toalete, cabinete medicale, magazin de prezentare, etc)!

Imediat ce vremea va permite așternerea hidroizolației, vor fi montate toate scaunele aferente tribunei vechi. De precizat că au fost aprovizionate și cele două tabele de marcaj.

Am spus-o și o repet: așa cum am finalizat sute de investiții în Târgoviște, de numele actualei administrații se va lega și reconstrucția, aproape din temelii, a stadionului „Eugen Popescu”, casă nouă pentru F.C. Chindia și suporterii târgovișteni, sperăm chiar in acest sezon!”