Constantin Dinu, actualul şi viitorul primar al Municipiului Moreni, mesaj pentru „cei care se hrănesc cu scandaluri şi mizerii”: AJUNGE!!!

Supus unei campanii de denigrare cum n-a mai fost în Municipiul Moreni, jignit permanent şi calomniat, culmea, de nişte adversari cărora li se potrivesc la milimetru afirmaţiile mincinoase despre primarul în funcţie, Constantin Dinu a ales să se adreseze morenarilor, într-un apel la decenţă şi bun simţ. Şi este îndreptăţit să facă acest lucru, privind retroactiv la tot ce a făcut până acum pentru municipiul de pe Cricov, fie şi numai pentru faptul că ştie cel puţin de zece ori mai multă administraţie publică decât toţi ceilalţi contracandidaţi la un loc!

Dragi morenari,

Viaţa omului este o împletitură între bune şi rele. Între necazuri şi bucurii. Nu suntem stăpâni decât pe propriile decizii şi răspunzători pentru propriile fapte.

De-a lungul timpului, aşa cum cunoaşteţi, am preferat să fiu pacifist, să aduc la aceeaşi masă pe toţi care ar fi avut ceva de spus sau ar fi putut conlucra pentru binele oraşului nostru. Am preferat ca în locul scandalurilor şi mizeriilor cu care alţii se hrănesc, să fiu un catalizator al energiilor pozitive şi al ideilor constructive. Am dorit şi am adus alături de mine oameni capabili, aşa cum este şi actuala echipă alături de care mă voi lupta pentru progresul pe care ni-l dorim cu

toţii.

Vremurile sunt dificile, banii sunt puţini, legislaţia este stufoasă, piedicile sunt multe şi invidiile de asemenea. Am realizat multe împreună şi îmi doresc un singur lucru. Să îmi dea Dumnezeu sănătate să putem munci în continuare, căci voinţă şi dorinţă am din plin. Şi, deşi am preferat să nu pierd timpul cu mizeriile care mai mult decât oricând, în campaniile electorale sunt hrana multor candidaţi incompetenţi, de data aceasta consider că s-a întrecut orice măsură a decenţei şi a bunului simţ. Pentru acest fapt, vreau să spun un singur lucru: Ajunge!!!

„Domnilor” şi „doamnă” penelistă Vârjoghe, nu este un secret pentru nimeni că încercaţi orice metodă posibilă, doar doar, domnul Harabagiu mai obţine vreun vot. Dar, gata! Nu vă mai pot tolera minciunile şi dezin

formările, fix în stilul în care PNL ne-a obişnuit de când a început această pandemie.

Aţi aruncat pe piaţă o mare minciună. Afirmaţi în mod mincinos că deţin o casă în Delta Dunării. Sunteţi conştienţi de aberaţiile pe care le scoateţi în speranţa că veţi vrăji electoratul care vă cunoaşte

„competenţele”?

Minţiţi cu neruşinare!!! Şi tocmai de aceea, vă adresez o invitaţie. Arătaţi-mi în declaraţia mea de avere unde este această casă. Evident că nicăieri, pentru că nu deţin aşa ceva. Ceea ce ne conduce la o singură concluzie. Ori eu, ori dumneavoastră minţiţi şi nu aveţi nici o limită în aruncarea cu mizerii inventate.

Dacă eu mint, vă invit şi vă rog să procedaţi după lege şi să îmi faceţi plângere penală la ANI pentru nedeclararea unui bun existent.

Dar dacă minţiţi dumneavoastră şi aşa şi este, vă spun doar

atât:

Atât de jos v-a împins disperarea? Să vă fie ruşine! Chiar şi lipsa de caracter nu este suficientă să vă coborâţi atât.

Nici măcar scuzele nu vi le aştept, pentru că nu pot avea speranţa decenţei, a corectitudinii şi a fair-playului, de la nişte persoane atât de laşe şi manipulatoare încât preferă să împroaşte cu minciuni de pe nenumărate conturi false, în loc să vină cu idei constructive, folositoare pentru toţi cei din oraşul în care ne-am născut, trăim şi îl iubim… doar unii se pare…

Cu stimă,

Constantin Dinu, prin voia dumneavoastră, primar.