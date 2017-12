Consiliul Judeţean Dâmboviţa i-a premiat pe participanţii la cea de-a Vl-a ediţie a Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, a organizat marţi, 5 decembrie 2017, festivitatea de premiere şi vernisajul celei de-a Vl-a ediţii a Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”. Bienala poartă numele primului mare gravor, născut pe meleaguri dâmboviţene, care a locuit şi a creat în casa cu atelier de la Vulcana-Pandele, unde se află unica presă de lemn din România – cu valţuri, pentru imprimat gravuri în metal.

Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă din municipiul Târgovişte şi, din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, au fost prezenţi Ivan Vasile Ivanoff – secretarul judeţului, şi Ovidiu Cârstina – managerul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”.

Juriul a avut următoarea componenţă: preşedinte – conf. univ. dr. Ioana Beldiman, şi membrii – prof. univ. dr. Atena Simionescu, graficianul Răzvan Constantin Caratănase, cadru didactic universitar şi membru în Consiliul Director al Uniunii Artiştilor Plastici din România, artistul plastic Andrei Scărlătescu şi muzeograful Maria Neacşu – în calitate de secretar.

În urma jurizării celor 74 de lucrări de gravură înscrise în cadrul Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”, ediţia 2017, juriul a hotărât premierea a opt lucrări de gravură, realizate de: Pânzariu Florin (premiul special), Fântânariu Suzana (premiul I), Stoiciu Florin (premiul II), Dragoş Răzvan Petrişor (premiul III), Voicu Mihail (menţiunea I), Radu Aura Evelina (menţiunea II), Niţă Rada (menţiune III), Stratulat Cristina (menţiune IV).

Prezent la eveniment, secretarul judeţului Ivan Vasile Ivanoff, a transmis: „Felicit concurenţii care au participat la cea de a VI-a ediţie a Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”, felicit juriul care sa străduit să aprecieze efortul şi măiestria celor care s-au aflat în competiţie. Consiliul Judeţean Dâmboviţa, ca autoritate publică judeţeană, s-a implicat în două momente speciale, dar care sunt convergente cu ceea ce înseamnă Gabriel Popescu. În primul rând printr-un proiect finanţat din fonduri norvegiene – reabilitarea casei în care a locuit şi creat marele gravor, casa de la Vulcana-Pandele, o investiţie remarcabilă la nivelul judeţului Dâmboviţa, în valoare de aproximativ 2, 2 milioane lei, investiţie apreciată ca atare de societatea civilă (…) Ne-a fost acordat un premiu, de fapt, cel mai important premiu privind investiţia culturală la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Am fost deosebit de mândru să ridic acest premiu pentru Consiliul Judeţean. Este meritul colegilor de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa care au implementat proiectul (.) În al doilea rând, aş vrea să subliniez faptul că această iniţiativă a aparţinut Muzeului, iar premiile oferite în cadrul acestei ediţii sunt susţinute financiar tot de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Este un efort bugetar pe care am încercat să îl facem pentru a veni în sprijinul perpetuării acestui gen de artă mai puţin cunoscut de către publicul larg”.

Expoziţia va fi deschisă vizitării până la 31 ianuarie 2018, la Muzeul de Artă, în zilele de marţi şi duminică, între orele 8.00 şi 16.00.