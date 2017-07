Consiliul Judeţean Dâmboviţa continuă demersurile către Ministerul Apărării Naţionale de a trece Casa Armatei din domeniul public al statului în cel al judeţului

Share This





















După cum ştim Consiliul Judeţean Dâmboviţa a făcut şi continuă demersurile către Ministerul Apărării Naţionale de a trece Casa Armatei din domeniul public al statului în cel al judeţului pentru ca administraţia judeţeană să poată accesa fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea acestei clădiri. Cercul Militar din Târgovişte, cunoscut drept Casa Armatei, a fost construit în perioada 1906- 1907 şi este în categoria monumentelor istorice din anul 2004, însă de atunci şi până în prezent nu a beneficiat de nicio reabilitare şi renovare completă, iar clădirea arată destul de rău.

Intenţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa este să depună o solicitare de sprijin financiar la Compania Naţională de Investiţii pentru a reabilita şi moderniza acest imobil aflat în centrul oraşului, numai că pentru a avea şanse la finanţare este obligatoriu ca unitatea administrativă judeţeană să aibă drept de proprietate asupra imobilului în cauză.

Pentru că acum Ministerul Apărării este condus de liderul social democraţilor dâmboviţeni, Adrian Ţuţuianu, care cunoaşte foarte bine problema şi care în trecut a cerut şi el la rândul lui miniştrilor Apărării sprijin pentru rezolvarea acestei situaţii, preşedintele CJ, Alexandru Oprea, a reluat solicitările la minister, în speranţa că răspunsul va fi unul pozitiv: „Am revenit cu solicitări la Ministerul Apărării Naţionale pentru Cercul Militar, întrucât ne-am propus acolo să facem solicitări la Compania Naţională de Investiţii în vederea reabilitării, dacă vom avea proprietate asupra acestui obiectiv. Am reluat demersurile către actuala conducere, pentru că iniţial am făcut demersuri, ni s-a răspuns evaziv, după aceea am primit un răspuns aşa în coadă de peşte că mai analizează… Noi spunem că municipiul Târgovişte are nevoie de o sală de spectacole, este păcat de acea clădire să nu beneficieze de reabilitare. Eu mă îndoiesc că Ministerul Apărării, Garnizoana Târgovişte, poate investi în această clădire, nici eu la Consiliu nu pot investi, neavând drept de proprietate, nici altcineva nu poate investi, dacă nu este proprietarul clădirii. Ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme pe această linie, noi nu avem o sală de spectacole care să corespundă cerinţelor, să putem să organizăm evenimente, întâlniri, mai ales în sezonul friguros şi rece, sala de la teatru nu este suficientă, la Casa Sindicatelor nu avem încălzire, la Casa Tineretului bate vântul prin uşile din spate. Noi ne-am exprimat disponibilitatea să administrăm în comun această clădire cu cei de la Garnizoană, nu am o problemă din acest punct de vedere, dar am solicitat proprietate asupra clădirii, pentru că în momentul în care faci o documentaţie tehnică, un proiect tehnic de intervenţie, trebuie să fii proprietar, altfel faci documentaţie pe partea pe care eşti proprietar, ori nu este în regulă. După aceea, am spus că nu mă deranjează să rămână Cercul Militar acolo, dar aş vrea să refacem prin CNI sala de spectacole, să refacem clădirea, să o izolăm termic, să refacem instalaţia de încălzire, partea de tâmplărie, sunt multe lucruri de făcut care cred că sunt normale şi fireşti şi în secolul 21 şi într-un municipiu cum este Târgovişte. Sper ca domnul ministru al Apărării o să înţeleagă…”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută de ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, a dat asigurări că va analiza solicitările forului administrativ judeţean: „Răspunsul este acelaşi pe care îl voi da tuturor unităţilor administrativ teritoriale. Am solicitări din toată ţara, sunt contracte în curs sau sunt cedări de terenuri, de imobile pentru care UAT-urile aveau obligaţii şi nu şi le-au îndeplinit. La Timiş mi s-a cerut Comandamentul de Garnizoană, la Arad mi s-a cerut o unitate militară în interiorul oraşului, Consiliul Judeţean Ilfov vrea să mut un depozit de muniţie şi să le dau terenul să facă un parc industrial tehnologic, Primăria Slatina a preluat în urmă cu câţiva ani o unitate militară, trebuia să facă nu ştiu câte locuinţe, nu au făcut nimic şi au venit să le prelungesc contractul, Primăria Sectorului 5 vrea 100 de hectare din Bucureşti… Ca principiu, le-am cerut celor de la Statul Major General să-mi evalueze nevoile de clădiri şi terenuri ale armatei pe următorii 20 de ani şi să-mi spună ce nu poate fi dat, pentru că interesul de securitate naţională este cel mai important pentru toată lumea. Al doilea lucru pe care l-am cerut, să-mi spună, pe solicitările existente ce putem cere la schimb, că armata are şi ea nevoi, locuinţe, repararea unor imobile ale armatei, construcţia unor lucruri pentru armată… Deci, în modul acesta voi aborda solicitările, inclusiv solicitarea de la Dâmboviţa. Eu am propus cândva Ministerului, şi o să revin la analiza aceea, să devenim fie coproprietari, fie să recunoaştem prin contractul încheiat două chestiuni, Consiliul Judeţean pune la punct clădirea şi Armata primeşte în folosinţă exclusivă, cât va mai fi armată pe aici, o parte din spaţii care să le permită desfăşurarea nestingherită a activităţilor militare”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, la Târgovişte.