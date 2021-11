CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „Ion Heliade Rădulescu” DÂMBOVIȚA Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920)

Indiferent ce s-ar spune, istoria romînilor nu este bine cunoscută. Multe din evenimentele istorice, diplomatice și politice ce au constituit glotia acestui popor fie au fost trecute sub tăcere, fie au fost prezentate succint sau deformat. Partea proastă este că regimul comunist din România, mai ales în perioda Pauker, a acceptat mutilarea istoriei naționale pentru a nu supăra prea tare pe ocupantul sovietic de care nu ne-am debarasat în totaslitate până în decembrie 1989, deși soarta Combinatului de Oțeluri Speciale din Târgoviște este o clară dovadă că rușii s-au zbătut și după 1990 să nu ne scape din mână. Adevărul este că, mai mult din cauza clasei politice autohtone, am fost, începând cu 1945, un stat vulnerabil din punct de vedere militar și continuăm să fim, motiv pentru care avem nevoie de ajutor extern. Această vulnerabilitate militară reușește, pe de altă parte, să transforme România într-un teritoriu, sub aspect tactic, considerat periculos doar de către ruși. Prezența NATO pe teritoriul românesc este speculată de Moscova ce continuă să pozeze într-o posibilă victimă a Occidentului și a Statelor Unite, ceea ce nu împiedică Kremlinul să întrețină relații comerciale rentabile cu Germania care, per vremea lui Hitler, îi considera pe ruși suboameni.

Astăzi, joi, 11 noiembrie 2021, ora 18.00, are loc o nouă întâlnire „Seara de carte la Târgoviște”, la sediul Bibliotecii Județene „I. H. Rădulescu” Dâmbovița.

Cartea propusă spre dezbatere este „Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920)”, autor General G. D. Mărdărescu. Este o carte ce nu trebuie ocolită deoarece prin ea este reactivat unul din momentele glorioase ale românilor, ce a urmatul altuia la fel de glorios, când aceștia avuseseră nu numai curajul, dar și demnitatea de a spune “pe aici nu se trece!”.

Prezintă: Silviu Laurențiu Mărgărit.

„Seara de carte la Târgoviște” este o întâlnire cu caracter amical, la care oricine este bine venit.