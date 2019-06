Consiliul Judeţean Dâmboviţa a premiat elevii olimpici din judeţ

Share This





















Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a participat alături de vicepreşedinţii Luciana Cristea şi Alin Manole, la „Gala Excelenţei în învăţământul Dâmboviţean”. Evenimentul a fost organizat la Sala Sporturilor din Municipiul Târgovişte, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa şi a avut ca scop recunoaşterea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite, la concursurile şi olimpiadele judeţene din anul şcolar 2018-2019.

în cadrul evenimentului au fost premiaţi 534 de elevi şi 306 profesori dâmboviţeni, valoarea premiilor acordate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa fiind de 153.740 lei.

Alături de inspectorul şcolar general, Luminiţa Preda şi inspectorul şcolar general adjunct, Cristina Stroe, la eveniment au mai participat deputatul Corneliu Ştefan, dar şi numeroşi părinţi şi bunici, care au dorit să fie alături de copiii premiaţi de Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Acţiunea a debutat cu un scurt moment artistic susţinut de Corul Up60 Street şi fanfara Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”, precum şi de formaţia „Candy Dance” din cadrul Palatului Copiilor din municipiul Târgovişte. Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a înmânat alături de cei doi vicepreşedinţi, premiile participanţilor la „Gala Excelenţei în învăţământul Dâmboviţean” şi a transmis următorul mesaj: „Ne revedem, cu drag, la finalul unui alt an şcolar pe care l-aţi finalizat cu rezultate foarte bune. Mă uit la dumneavoastră şi îmi dau seama că am în faţă tineri ambiţioşi, muncitori şi serioşi care sunt pregătiţi să lupte cu provocările viitoare. Şi, din ce observ în sală, nu sunteţi deloc puţini, aproape 1000, ceea ce nu poate decât să ne bucure şi să ne dea speranţă.

Munca dumneavoastră, din anul care tocmai s-a încheiat, este abia începutul pentru îndeplinirea visurilor pe care, sunt convins, că deja le aveţi. Şi vreau să vă spun un lucru pe care, sper, să nu-l uitaţi peste câţiva ani. De cele mai multe ori, eforturile unui om sunt cândva răsplătite. Uneori răsplata vine mai devreme, alteori vine mai târziu, dar, la un moment dat, strădania şi perseverenţa îşi primesc recompensa. Pentru dumneavoastră, o mică parte din această răsplată a venit astăzi.

Vă spun sincer că eu, personal, mi-am dorit foarte mult ca această gală să aibă loc. O să vă spun şi de ce. Nu ştiu dacă vă amintiţi, poate profesorii dumneavoastră o fac, dar, acum doi ani, în Amfiteatrul de la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” am stat în faţa unor tineri ca şi dumneavoastră, poate că o parte sunt prezenţi şi astăzi, în sală, şi am premiat, ca şi acum, excelenţa în educaţie. Nu am crezut, dar am fost extrem de emoţionat. Am fost emoţionat să văd bucurie pe faţa unor copii către care cineva şi-a îndreptat atenţia şi le-a oferit respect şi încredere atunci când le-a recunoscut valoarea muncii depuse. Sunt lucruri normale, dar care, din păcate, în ziua de astăzi au ajuns să fie tot mai rar întâlnite.

Ar mai fi multe de spus, însă timpul este limitat şi mai precizez doar atât. Cred că, indiferent de vârstă, munca trebuie răsplătită, performanţa trebuie încurajată, iar educaţia nu trebuie nicicând neglijată. Şi, nu în ultimul rând, cred că fiecare om are nevoie să fie sprijinit să creadă în puterea lui.

Altfel, spus, gala de astăzi este mai mult decât o festivitate. Este o formă de respect şi recunoştinţă faţă de dumneavoastră, toţi cei prezenţi în sală.

Nu în ultimul rând, stimaţi profesori, vreau să vă mulţumesc pentru întreaga dumneavoastră activitate şi pentru tot ceea ce aţi făcut pentru ca aceşti elevi să-şi întreacă limitele. Ştim cu toţii că fără dumneavoastră nimic nu ar fi fost posibil şi pentru toată dăruirea şi răbdarea de care daţi dovadă, vă asigur de întreaga mea stimă.

Felicit toţi părinţii pentru că au crescut oameni buni şi vă doresc tuturor multe reuşite în viitor. În numele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, vă mulţumesc!”