Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost premiat în cadrul Galei Premiilor de Excelenţă în Administraţie

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost premiat joi, 12 octombrie 2017, în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Premiilor de Excelenţă în Administraţie, la categoria cultură, pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. Premiul acordat instituţiei noastre i-a fost înmânat secretarului judeţului, Ivan Vasile Ivanoff, în calitate de reprezentant oficial al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Gala Premiilor de Excelenţă în Administraţie este un eveniment organizat în fiecare an de către Portalul Naţional de Administraţie Publică www.administratie.ro şi Agenţia „Oameni şi Companii” şi este o acţiune dedicată în exclusivitate administraţiei publice centrale şi locale din România, specialiştilor, autorităţilor şi profesioniştilor din domeniu. Ediţia din acest an s-a desfăşurat în Bucureşti şi a reunit un număr mare de conducători de instituţii publice din România – prefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, administratori publici, reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai asociaţiilor profesionale.

Programul evenimentului din acest an a cuprins şi seminarul cu tema „Management Modern în Administraţie”, lansat în anul 2006, fiind primul program naţional de promovare a proiectelor şi iniţiativelor lăudabile din domeniul administraţiei publice.

Gala Premiilor de Excelenţă în Administraţie evidenţiază cele mai bune rezultate obţinute de administraţia publică locală din România, ilustrând eforturile care se fac pentru dezvoltarea acestui sistem, iniţiativele pozitive ale specialiştilor, precum şi proiectele importante pe care reprezentanţii administraţiei locale şi centrale le-au susţinut.

Alături de secţiunea cultură, în cadrul căreia Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost premiat, au mai fost acordate distincţii pentru cele mai performante proiecte, în domeniile: servicii publice, servicii sociale, turism, infrastructură, educaţie, sănătate, urbanism şi tehnologii moderne.

Reamintim faptul că, la ediţia din anul 2015, CJD a primit premiul de excelenţă la secţiunea turism pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii lalomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa”, iar în anul 2016, instituţia noastră a primit premiul de excelenţă la secţiunea servicii sociale pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui”.