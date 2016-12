Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost gazda unei delegaţii din Provincia Guangxi – Republica Populară Chineză

Share This





















Vizita are la bază înţelegerea de cooperare a Judeţului Dâmboviţa cu Regiunea Guangxi, semnată în data de 24 februarie 2016, la Nanning, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, şi Guvernatorul Provinciei Guangxi Zhuang, Chen Wu, ca fundament de dezvoltare a unor relaţii de colaborare şi prietenie între cele două regiuni.

Delegaţia chineză a fost primită de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, Vicepreşedinţii Alexandru Oprea şi Corneliu Ştefan, precum şi de Secretarul Judeţului, Ivan Vasile Ivanoff. De asemenea, la întâlnire au mai luat parte subprefectul Judeţului, Ciprian Păsăilă, primarul Municipiului Târgovişte, Daniel Cristian Stan, primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, Gheorghe Popescu – directorul filialei judeţene a Crucii Roşii Dâmboviţa, Oana Vlăducă – director cabinet preşedinte, Liviu Stoica -administrator public al Municipiului Târgovişte.

Delegaţia din Guangxi a fost condusă de Vicepreşedintele Comitetului Permanent al Congresului Popular din Guangxi, Yang Daoxi.

întâlnirea a fost un bun prilej pentru întărirea relaţiilor de colaborare între cele două administraţii în domeniile economic, social şi educaţional. Totodată, membrii delegaţiei din Guangxi s-au arătat interesaţi de o colaborare mai strânsă cu autorităţile judeţului nostru, printre aceştia fiind prezenţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din China, respectiv Managerul Grupului Liugong – domnul Li Lihong.

în cadrul unei conferinţe de presă, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa le-a mulţumit reprezentanţilor delegaţiei chineze pentru interesul acordat judeţului nostru: „Suntem bucuroşi pentru faptul că s-a reafirmat intenţia părţii chineze şi a părţii române de a dezvolta relaţiile economice, culturale şi de a dezvolta colaborarea în domeniul educaţiei. Vizita va fi urmată de prezenţa unor oficiali care se ocupă de dezvoltarea economică. Noi am reafirmat interesul Judeţului Dâmboviţa pentru investiţii chineze directe în judeţ şi am oferit date privind posibilitatea de colaborare cu parcurile noastre industriale. De asemenea, am făcut şi o scurtă prezentare a regimului fiscal din România. Apreciem că discuţiile au fost foarte bune şi îi mulţumesc încă o dată vicepreşedintelui şi întregii delegaţii pentru această vizită”.

La rândul său, Vicepreşedintele Comitetului Permanent al Congresului Poporului din Guangxi, Yang Daoxi, a precizat: „Am discutat cu mare entuziasm cu domnul preşedinte despre colaborarea pe care o vom derula în viitor, o colaborare pe care noi am primit-o foarte bine. în urma discuţiei, urmează să iniţiem colaborări în domeniul economic şi cel educaţional. în cadrul acestora, o universitate din Guangxi va relaţiona cu Universitatea Valahia din Târgovişte. De asemenea, am discutat şi despre parcurile industriale din regiune şi urmează să promovăm, pe cât posibil, şi potenţialul turistic al celor două regiuni. Deşi vizita noastră este una foarte scurtă, am reuşit să punem bazele unei colaborări solide în viitor”.

în urmă cu două săptămâni, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a primit şi vizita unei delegaţii din oraşul Guilin, prilej cu care s-a semnat Protocolul de intenţie în vederea înfrăţirii între administraţiile Târgovişte şi Guilin, pe de o parte, respectiv între oraşul Pucioasa şi oraşul Yangshuo, pe de altă parte.

Întâlnirea a continuat cu o vizită la Parcul Industrial din Municipiul Moreni.