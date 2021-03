Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, în dialog cu conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Grupul de iniţiativă al Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa a participat la o întâlnire cu conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa – reprezentată de preşedintele Corneliu Ştefan, vicepreşedintele Luciana Cristea, administratorul public al judeţului, Cristian Avanu, reprezentanţi ai Cabinetului Preşedintelui.

Din partea Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa au fost prezenţi preşedintele Bogdan Isbăşescu, vicepreşedinţii Bianca Alexandra Necula şi Nicola Teodora lonescu, precum şi directorul departamentului de PR şi Comunicare, Damian Dănuţ Constantin.

Discuţiile s-au axat pe alocările financiare pentru învăţământul preuniver-sitar pentru anul 2021, identificarea celor mai bune soluţii pentru problemele apărute în activitatea educaţională din acest an în contextul epidemiei de SARS-CoV-2 (recuperarea orelor pierdute, evaluările naţionale etc.). Printre problemele ridicate de elevi, s-au numărat şi modul de acordare a burselor şi problemele referitoare la transport.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD): „Echipa de la CJD îşi doreşte să aibă o colaborare pe proiectele pe care ni le-aţi prezentat, dar şi pe alte idei de proiecte. Am susţinut şi voi susţine necesitatea acordării de burse pentru elevi. Chiar dacă bugetul este mai mic cu 40% faţă de anul 2020, vreau să continuăm. Tot pentru domeniul educaţional, susţin proiectele pe care unităţile adminis-trativ-teritoriale le implementează. Ajutăm primarii pentru a asigura un mediu educaţional corespunzător elevilor din tot

judeţul”.

În finalul discuţiilor, preşedintele Corneliu Ştefan le-a prezentat participanţilor la reuniune programul de tip internship pe care intenţionează să îl introducă – proiect destinat tinerilor -, dar şi un proiect de sprijinire a sporturilor de masă, adresat asociaţiilor, ONG-urilor etc.

De asemenea, Corneliu Ştefan a exprimat disponibilitatea şi sprijinul administraţiei judeţene faţă de învăţământul dâmboviţean, în condiţiile în care epidemia de SARS-CoV-2 a adus provocări cu care sistemul educaţional nu s-a mai confruntat până în prezent.

Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, Bogdan Isbăşescu: „Consiliul elevilor este împărţit în 3 structuri – Consiliul Naţional al Elevilor, pe România, care e format dintr-un birou executiv, cu 8 vicepreşedinţi, un preşedinte şi 2 secretari, 41 de consilii judeţene plus Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti şi consilii şcolare în fiecare judeţ. Avem consiliile şcolare, Biroul Executiv şi o Adunare Generală, care, la nivel naţional, este formată din preşedinţii consiliilor judeţene, iar la nivel judeţean, din preşedinţii consiliilor şcolare. Ne întrunim o dată pe lună, în şedinţe ordinare, iar în şedinţe extraordinare ne putem întâlni de 3 – 4 ori pe lună.”