Consilierii trădători, sancţionaţi cu excluderea din partid

Primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana a anunţaţ că cei trei consilieri ai PSD care au sabotat votul în cazul bugetului local au fost sancţionaţi . Edilul a mai precizat că astfel de comportamente nu pot fi tolerate în interiorul partidului.

În urma unei şedinţe a Biroului Permanent Local al PSD Pucioasa, cei trei consilieri care au sabotat votul în cazul bugetului local, au fost radiaţi din partid:

” Legat de Consiliul Local, doamnelor si domnilor, asa cum am anunţat, nu am lăsat nesanctionata atitudinea celor trei consilieri PSD, ce au sabotat votul in cazul bugetului local! În şedinţa Biroului Orăşenesc s-a luat în unanimitate (cu o abtinere în cazul domnului Madaran) decizia de excludere a celor trei consilieri.

Le-am mulţumit o data, le multumesc si acum pentru sprijinul acordat în alegeri si ii asigur ca mai devreme sau mai tarziu vor realiza faptul că eu chiar imi doresc si imi consum toată energia pentru binele oraşului, si al dumnealor implicit!!!

Trec peste rautatile mărunte si comentariile stupide din ultimele zile si ii asigur si pe dumnealor si va asigur si pe dumneavoastra ca vom da dovadă permanent de transparenţă, ca vom cheltui responsabil banii publici, asa cum nimeni nu a mai facut-o in acest oras!!! În încheiere, va dau un singur exemplu de modul în care fosta administraţie, cu sprijinul a doi dintre cei trei consilieri exclusi (ce ridicau permanent mana la proiectele lui Badau), a cheltuit banii publici. Si e unul din multele exemple de acest fel!

Astăzi însă, proiecte de patru ori mai puţin costisitoare si cu mari şanse de reuşită, ii deranjau. Ciudat, nu?!!!”, a declarat primarul Constantin Ana. Cine sunt cei trei consilieri

Constantin Mădăran, Gheorghe Veveriţă şi Eduard Postelnicu sunt cei trei consilieri ai PSD care s-au alăturat celor cinci consilieri PNL şi au votat împotrivă pentru bugetul pe anul 2017 al UAT Pucioasa.. Cei trei consilieri PSD nu au făcut nimic altceva decât opoziţie primarului din propriul partid şi cel mai probabil să-şi apere propriile interese.