Consilierii locali condiţionează participarea Municipiului Târgovişte la înfiinţarea la SC Ecos Dâmboviţa SA

Consilierii locali au respins, in şedinţă extraordinară, proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Târgovişte, în calitate de acţionar, la înfiinţarea SC Ecos Dâmboviţa SA, persoană juridică de drept privat, care va funcţiona ca operator specializat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării şi prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”. Decizia înfiinţării SC Ecos a fost luată cu majoritate de voturi în adunarea ADI Salubritate şi toate unităţile administrativ teritoriale vor fi acţionari în părţi egale. În majoritate, consilierii şi executivul primăriei consideră că este o iniţiativă bună dar că Târgoviştea trebuie să joace un rol mai important, având în vedere că locuitorii oraşului au cea mai importantă contribuţie.

Din 2010, ADI Salubritate are contract pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere cu Supercom, acesta fiind valabil până în iunie anul viitor. Tot atunci expiră şi contractul în urma căruia Consiliul Judeţean a dat spre folosinţă 19 autospeciale pentru transportul gunoiului.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate şi acordurile de parteneriat cu Asociaţia Be You, Inspectoratul Şcolar şi IPJ Dâmboviţa, pentru organizarea evenimentului Be You 3×3 Challenge, la Complexul de Nataţie, respectiv pentru organizarea etapei naţionale a concursului Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă.