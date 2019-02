Consilierii judeţeni ai PSD Dâmboviţa cer urgent validarea unui nou preşedinte la CJ Dâmboviţa

Share This





















Marţi, 19 februarie 2019, Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat excluderea din partid a preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu. După cum ştim, pe 9 februarie 2019, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu, a fost exclus din PSD, prin decizia Comitetului Executiv al PSD Dâmboviţa.

Hotarârea a fost validată de CEx Naţional al PSD şi cel mai târziu în cursul zilei de joi, 21 februarie 2019, urmează ca documentele privitoare la excludere să fie trimise la Instituţia Prefectului Dâmboviţa.

Prefectura Dâmboviţa trebuie să ia act de această decizie în termen de 30 de zile de la momentul înregistrării documentului, să constate încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al lui Daniel Comănescu, înainte de termen. Astfel şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa este rămasă vacantă.

Consilierul judeţean Alexandru Oprea, a primit în Comitetului Executiv al PSD Dâmboviţa de pe data de 9 februarie 2019, votul de încredere pentru a reveni la conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Consilierii judeţeni dâmboviţeni trebuie să se întrunescă în şedinţă de CJ. Pe ordinea de zi se va regăsi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Daniel Comănescu, urmat de un proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlăduţ Nicolae şi cu siguranţă se va regăsi şi proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în persoana domnului consilier judeţean, Alexandru Oprea. Alegerea noului preşedinte se va face în plenul şedinţei, prin votul consilierilor judeţeni.

Consilierii judeţeni ai PSD îşi doresc cât mai repede validarea unui nou preşedinte la CJ Dâmboviţa

Sunt consilieri judeţeni ai PSD Dâmboviţa, care şi-au exprimat public opinia că este nevoie ca în cel mai scurt timp să fie repornit aparatul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care se pare că este într-o letargie toatală la această oră. Lucrurile bat pasul pe loc la Consiliul Judeţean Dâmboviţa în acest moment, chiar dacă se încearcă o mimare a activităţii.

„Eu sunt un consilier judeţean activ şi am discuţii săptămânale cu mulţi primari. Oamenii aşteaptă să repornim aparatul Consiliului Judeţean şi sunt foarte bucuros că doamna preşedinte Rovana Plumb l-a susţinut pe Alexandru Oprea pentru că este un preşedinte cu rezultate, îl recomandă ultimul mandat la conducerea Consiliului Judeţean şi capacitatea lui de înţelegere a problemelor administraţiei publice. Nu ştiu cât avea Oprea nevoie să revină, dar Dâmboviţa aşteaptă să ne rea-pucăm de treabă. Avem numeroase proiecte întârziate, campania bate la uşă şi oamenii ne vor întreba ce am făcut. Cu cât facem şedinţa mai repede, cu atât mai bine pentru noi toţi”, ne-a declarat consilierul judeţean Mihai Istrate.

Un alt consilier ne-a declarat că este urgent de un preşedinte la CJ Dâmboviţa care să repornească motoarele care acum sunt pe avarie, sincer, nu vorbim din amintiri. Vă vom prezenta într-un amplu material lucruri concrete despre problemele reale pe care CJ Dâmboviţa nu le-a rezolvat încă din luna august a anului 2018 şi suntem în februarie 2019 şi se pare că aceste probleme nu-şi vor găsi rezolvarea curând, dacă nu se ocupă de problemele reale.

„În opinia mea, votul dat astăzi în Comitetul executiv Naţional al PSD încheie o etapă şi deschide oportunităţi noi şi bune pentru Dâmboviţa. Revenirea lui Alexandru Oprea la Consiliul Judeţean va da un imbold tuturor proiectelor judeţului şi aşa cum îl ştiu din mandatul anterior, Oprea este un preşedinte al rezultatelor şi nu al vorbelor. Sper să vină cât mai repede şedinţa, să-l votăm şi să ne apucăm de treabă. Dâmboviţa are treabă. Trebuie să repornim motoarele şi să ne îndeplinim promisiunile electorale”, a declarat consilierul judeţean al PSD Dâmboviţa, Ruxandra Madalina Dragomir.