Consilierii judeţeni ai PNL şi PRO România, criticaţi public de preşedintele CJ Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă extraordinară în 05.04.2021, unul dintre proiectele de pe ordinea de zi viza, suplimentarea cotei de cofinanţare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu suma de 9.000.000 lei pentru finalizarea Centurii municipiului Târgovişte. Această suplimentare este necesară având în vedere adresa Primăriei Municipiului Târgovişte nr. 9962/22.03.2021, prin care înştiinţa CJ Dâmboviţa că stadiul fizic din teren al investiţiei-Centura Târgoviştei, este de 95%, cu mult mai mare decât stadiul financiar decontat, de circa 73,22 %, precum şi nivelul insuficient al resurselor financiare existente în bugetul Primăriei Muncipiului Târgovişte. Preşedintele CJ, Corneliu Ştefan a propus suplimentarea cotei de cofinanţare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu suma de 9.000.000 lei, obiectivul fiind de importanţă deosebită pentru dezvoltarea municipiului şi a

judeţului, prin optimizarea principalelor legături rutiere. Amintind că, CJ Dâmboviţa nu este parte în contractul de execuţie a lucrărilor, decontarea realizân-du-se în baza contractului de asociere, actelor adiţionale, situaţiilor de lucrări şi certificatelor de plată, confirmate la nivelul Municipiului Târgovişte.

Preşedintele CJ, Corneliu Ştefan a taxat dur atitudinea consilierilor judeţeni ai PNL şi PRO ROMÂNIA care au votat împotriva acordării acestui sprijin financiar pentru finalizarea Centurii municipiului Târgovişte:

„Consilierii judeţeni ai PNL şi PRO România îşi bat joc de târgovişteni şi dâmboviţeni. Au ieşiri publice în care cer construirea de centuri ocolitoare, dar, atunci când trebuie să voteze pentru finalizarea celor la care se lucrează deja, VOTEAZĂ ÎMPOTRIVĂ.

Aşa au făcut şi astăzi, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa! La proiectul de hotărâre care prevedea alocarea sumelor pentru acoperirea cheltuileilor Lotului I al centurii municipiului Târgovişte, consilierii judeţeni ai PNL şi PRO România au VOTAT ÎMPOTRIVĂ.

Consilierii judeţeni ai PNL Dâmboviţa şi ai PRO România au votat împotriva susţinerii unei părţi din cheltuielile la centura muncipiului, chiar dacă aceştia ştiu că, din colectarea de TVA, Municipiul Târgovişte nu a primit niciun ban.

Reprezentanţii PNL şi PRO România trebuie să şi pună în practică tot ceea ce declară atunci când vorbesc despre dezvoltarea municipiului şi a judeţului Dâmboviţa. Altfel, vor întări impresia că fac tot ceea ce le stă în putere pentru a bloca orice demers care înseamnă un pas înainte pentru Dâmboviţa şi pentru resedinţa judeţului nostru.

Şi nu cred că pentru acest lucru au fost votaţi de dâmboviţeni!”, a declarat public preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu

Ştefan

Nu era suficient că guvernul nu ne-a dat NICIUN leu la rectificările bugetare, era nevoie şi de gestul ăsta de dispreţ

Primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan nu a întârziat să-şi exprime public punctul de vedere faţă de atitudinea consilierilor judeţeni ai PNL şi PRO ROMÂNIA:

„Niciodată n-am înţeles de ce trebuie să fie un mod de a face politică „opoziţia de dragul opoziţiei”. Dacă a te opune înseamnă să faci un rău comunităţii, de ce să faci asta?

Astăzi, în şedinţa Consiliului Judeţean, consilierii PNL şi PRO ROMÂNIA au votat împotriva unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Judeţean susţinea cu o cotă de 38% cofinanţarea unuia dintre cele 5 loturi de reabilitare a centurii municipiului Târgovişte. Era un sprijin care ne-ar fi fost esenţial, în condiţiile în care avem un stadiu fizic al execuţiei de aproximativ 95%, iar centura arată, după mulţi ani şi multe promisiuni, aşa cum ar trebui.

Refuz să accept lamentările şi justificările celor care au votat împotriva acestui sprijin, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei cunosc foarte bine istoricul acestui proiect şi de unde l-am preluat când am ajuns la Primărie. Dacă nu l-am fi continuat pe bugetul nostru, ar fi fost o investiţie ratată. În cazul lor, nu poate fi vorba decât de rea-credinţă. În cazul altora, de ignoranţă. La fel de rău pentru târgovişteni.

P.S: nu am cuvinte despre consilierii PNL; nu era suficient că guvernul lor a uitat, de un an şi jumătate, că există şi Târgovişte pe harta României, nu era suficient că guvernul lor nu ne-a dat NICIUN leu la rectificările bugetare. Era nevoie şi de gestul ăsta de dispreţ, la care să contribuie şi ei.

Sper ca măcar la următoarea şedinţă de Consiliul Judeţean interesul cetăţeanului să primeze, şi nu interesele politice josnice.”, a afirmat public primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan.