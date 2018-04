Conflict între Sorana Cîrstea si Simona Halep? „Eu mereu am venit la Fed Cup şi nu a contat că am fost prima, a doua, a patra.”

Share This





















Tensiune mare în lotul României pentru partida cu Elveţia din FED Cup. Sorana Cîrstea este nemulţumită de faptul că a fost exclusă din partidele de simplu pentru a i se face loc Irinei Begu. Deşi oficialii încearcă să ascundă totul, conflictul Halep – Cîrstea stă la baza deciziilor luate de Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al româncelor!

Sorana a înţepat-o pe Simona!

Puţină lume a remarcat faptul că Sorana Cîrstea a avut grijă să o atace subtil pe ocupanta locului 1 în lume, Simona Halep. „Eu mereu am venit la Fed Cup şi nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Sunt aici, dacă echipa are nevoie să joc, joc. Căpitanul decide. Atât timp cât am fost sănătoasă, m-am prezentat şi m-am pus în slujba echipei. Sunt aici, dacă vrea să joc la simplu, joc la simplu. Dacă are nevoie să joc la dublu, joc la dublu. Dacă are nevoie să bat din palme, bat din palme”, a spus Cîrstea. Cu alte cuvinte, Sorana a lăsat să se înţeleagă că nu s-a dat niciodată lovită, aşa cum ar fi făcut-o Simona!

Relaţia dintre cele două jucătoare ale României este una extrem de rece de multă vreme. Deşi în apariţiile publice, când au fost nevoite să stea împreună, au încercat să mascheze pe cât posibil acest lucru, toată lumea din anturajul echipei de FED Cup cunoaşte distanţa dintre ele. fAnATIK.RO a scris despre motivele pentru care Sorana Cîrstea nu o suportă pe Simona Halep, chiar înaintea jocului cu Canada, când prima a spus răspicat: „România nu stă în Halep!”.

Victimă colaterală în această luptă pentru supremaţie în echipa de FED Cup a fost de această dată Irina Begu. Cum ea a fost preferată Soranei Cîrstea pentru partidele de simplu, Irina s-a văzut nevoită să se apere după declaraţiile acide ale colegei sale. „Eu mă simt foarte bine pe zgură, diferenţa, dacă aţi văzut, între clasamente este foarte mică. Deci nu cred că este un Breaking News că joc eu”, a spus Begu.

Cea mai grea misiune în toată această tevatură creată a avut-o Florin Segărceanu. Căpitanul nejucător al României a trebuit să discute cu fiecare jucătoare în parte şi să încerce să o calmeze, pe cât posibil, pe Sorana Cîrstea. Ego-ul acesteia a fost crunt rănit de decizia lui Segărceanu şi rămâne de văzut ce va face aceasta pe viitor, când va fi chemată să reprezinte România la FED Cup.

‘Trebuie să recunosc că a fost o decizie foarte grea! Nu a fost uşor. Ambele vin după o pregătire foarte bună, au clasamente apropiate, dar dacă ne uităm statistic Irina este o jucătoare mai bună pe această suprafaţă. La fel, şi condiţiile de antrenament, nu este un teren foarte rapid, este puţin lent şi am considerat că Irina are un joc mai bine pus la punct din vedere tehnic pentru această suprafaţă.

Este dificil şi aici intervine puţin această zonă feminină. Sorana şi-a dorit întotdeauna să joace pentru echipa naţională pentru că întotdeauna a jucat bine, se motivează. Pe o scară de la 1 la 10.. .cred că e pe la 8 (n.r. supărată). A fost dezamăgită, pentru că şi-a dorit mult să joace. Am încercat să-i explic această decizie. Strategia noastră nu o exclude pe ea din echipă.

Conflictul Halep – Cîrstea. Discuţie privată cu jucătoarele!

Regulamentul îţi permite să schimbi jucătoarele pentru a doua zi. Şi la simplu, şi la dublu. Sigur, nu ne dorim să ajungem să depindem de ultimul meci, cel de dublu… Sper că a înţeles, cred că a înţeles. Interesul echipei e important în acest moment. Am avut o discuţie privată cu Sorana, era normal. Am discutat cu toate fetele pe rând. Am discutat cu toată lumea ă.. .â Decizia mi-a aparţinut însă în final. E puţin mult spus că mi-e teamă. Îmi pare rău pentru ea, că e dezamăgită acum, dar eu sper că o să-i treacă. Eu cred că o să înţeleagă. E profesionistă, chiar dacă acum e mai dezamăgită”, a spus Segărceanu.