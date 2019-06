Conferinţa internaţională – SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE. NORME, VALORI ŞI REZULTATE CONTEMPORANE

Share This





















Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Valahia din Târgovişte a găzduit în perioada 7-8 iunie 2019 ediţia a XV-a Conferinţei internaţionale cu titlul: „KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. NORMS, VALUES AND CONTEMPORARY LANDMARKS”.

Şi anul acesta, personalităţi ale lumii academice şi ale diplomaţiei au participat la lucrările conferinţei.

„În cadrul conferinţei, pe lângă lucrărilor susţinute pe diferite secţiuni, a avut loc şi o lansare de carte şi două workshop-uri foarte interesante: 1. Personalities of Romanian diplomacy. The diplomat, the military, the university professor – ambassador Aurel PREDA-MĂTĂSARU – workshop coordonat de prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL şi lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE, în cadrul căruia a fost evocată personalitatea regretatului profesor şi diplomat Aurel PREDA MĂTĂSARu, omul care şi-a pus amprenta asupra diplomaţiei româneşti, cadru didactic de renume al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. 2. Domestic violence and gender violence – workshop pe care am avut onoarea de a-I coordona alături de conf. univ. dr. Lavinia VLĂDILĂ şi de domnul Mihai TUDO-RACHE, şef birou în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, şi în care au fost prezentate lucrări care au analizat fenomenul violenţei domestice şi al violenţei de gen în România, Spania şi Franţa. Am fost onoraţi de participarea colegilor din Spania: conf. univ. dr. Pascual MARTINEZ CUESTA, Universidad Castilla La Mancha, Albacete, preşedinte UNIJEPOL Spain, conf.univ. dr. José Ángel RUIBAL PÉREZ, criminolog, Universidad Pontevedra, secretar UNIJEPOL, Galicia, conf. univ. dr. José Luis CARQUE VERA, Universidad Jaume I, Castellón.

În cadrul conferinţei a fost lansat şi volumul coordonat de profesor universitar doctor, ambasador Ion M. ANGHEL cu titlul: „Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari. Volumul I. Momente cruciale; Volumul II, România, factor activ în viaţa internaţională.”

Mulţumesc tuturor participanţilor!

Felicitări colegilor alături de care şi anul acesta am realizat un eveniment ştiinţific de înaltă ţinută academică la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative!” a scris pe pagina de face-book, conf.univ.dr. Claudia Gilia, cadru didactic la Universitatea Valahia şi deputat.