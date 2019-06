Conferinţă Internaţională, la Universitatea Valahia din Târgovişte

Share This





















Secretarul judeţului Dâmboviţa, Ivan Vasile Ivanoff, a participat la cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale „Contemporary Challenges for the Society in the Context of the Recent Economic and Social Changes”, organizată de Universitatea Valahia, împreună cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), Filiala Târgovişte şi Institutul CEDIMES.

Au mai fost prezenţi: Gabriela Teodorescu, prorectorul Universităţii Valahia din Târgovişte, Ion Cucui, Preşedinte AOSR – filiala Dâmboviţa, Maria Negreponti-Delivanis -vicepreşedinte CEDIMES Franţa, cadre didactice şi studenţi.

Evenimentul a debutat cu alocuţiuni din partea invitaţilor, urmând ca, pe parcursul celor două zile de desfăşurare a conferinţei, să fie prezentate aproximativ 70 de lucrări ştinţiifice în faţa celor aproximativ 100 de participanţi din ţară şi din străinătate.

Cu acest prilej, secretarul judeţului Dâmboviţa, a transmis participanţilor salutul preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi disponibilitatea acestuia şi a instituţiei pe care o reprezintă în a sprijini evenimente de acest fel şi în viitor.

În alocuţiunea sa, Ivan Vasile Ivanoff, a făcut o succintă trecere în revistă a fenomenului cercetării în România şi în judeţul Dâmboviţa:

„Chiar dacă a existat un recul din punctul de vedere al cercetării, după Revoluţia din 1989, la nivelul judeţului au rămas în continuare cel puţin câteva elemente de „lumină”, în ceea ce priveşte acest aspect şi am în vedere aici Centrul de Cercetare Pomicolă de la Voineşti, care şi-a păstrat prezenţa pe această piaţă a cercetării româneşti si dezvoltă de exemplu soiuri de mere care nu mai necesită atâtea tratamente fitosanitare, dând ca produs finit un fruct ecologic, dar şi Staţiunea de Cercetare Piscicolă de la Nucet, unde specii protejate sunt crescute şi livrate către zone piscicole renumite din ţară.

Pe de altă parte Renault Technologie, o prelungire a fabricii de la Mioveni, dezvoltă la Titu un centru cu o dezvoltare serioasă pe zona cercetării, iar societatea Arctic de la Ulmi are şi o componentă importantă de cercetare (…) „nava amiral” rămâne însă centrul pe care îl are Universitatea Valahia din Târgovişte şi care pe zona roboticii şi a nan-otehnologiei realizează cercetare de vârf, din punctul de vedere al creativităţii umane.

Sunt doar câteva elemente pe care am încercat să le subliniez din punctul de vedere al preşedintelui CJD şi al autorităţii publice judeţene, mă bucur că suntem prezenţi aici şi vreau să vă spun că suntem, am fost şi vom fi ancoraţi în această zonă, pentru că am înţeles că cea care porneşte motoarele economiei şi ale societăţii este creativitatea, iar noi o susţinem”.