Conducerea CJ şi reprezentanţi ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi ai Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucureşti, au făcut o vizită de lucru la Casa Atelier Gabriel Popescu

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a efectuat alături de reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi ai Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucureşti, o vizită de lucru la Casa Atelier Gabriel Popescu din comuna Vulcana-Pandele pentru a marca închiderea programelor dedicate sectorului cultural, finanţate prin Granturile SEE 2009 – 2014.

În acest sens, premergător vizitei de la Casa Atelier Gabriel Popescu, în cadrul unei conferinţe organizată în judeţul Ilfov, au fost prezentate principalele realizări ale programelor şi proiectelor implementate în actualul cadru de finanţare. Totodată, au fost expuse o serie de poveşti de succes cu scopul de a împărtăşi din experienţa promotorilor de proiect.

Reamintim faptul că obiectivul de investiţii Casa Atelier Gabriel Popescu a fost reabilitat printr-un proiect derulat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009

– 2014.

Valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului este de 2.516.808,24 lei din care 2.139.287 lei – granturi SEE şi 377.521,24 lei – fonduri de la bugetul de stat.

La acest eveniment au mai participat: primarul comunei Vulcana-Pandele, Vasile Radu, directorul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” -Ovidiu Cârstina, reprezentanţi ai Unităţii de Implementare a Proiectului.

Menţionăm faptul că din cadrul Programului PA16/RO12, proiectul implementat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost singurul selectat pentru a fi vizitat în vederea marcării închiderii programelor finanţate din fonduri norvegiene.

Acţiunea s-a încheiat cu o demonstraţie în arta gravurii, realizată de artistul plastic Andrei Scărlătescu.