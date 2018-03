Conducerea CJ Dâmboviţa, la pas prin localităţile dâmboviţene pentru a verifica lucrările de deszăpezire

Share This





















Încă de duminică seară, urgia albă şi-a făcut simţită prezenţa şi în judeţul Dâmboviţa. Viscolul, ninsoarea şi gerul îşi spun cuvântul. Se pare că viscol şi ninsorilor sunt de o intensitate mai mare în partea de sud a judeţului.

Comandamentul de Iarnă de la nivelul judeţului Dâmboviţa este pe baricade. Conducerea CJ Dâmboviţa, adică preşedintele Daniel Comănescu şi cei doi vicepreşedinţi, Luciana Cristea şi Alin Manole au plecat să verifice personal în teren, cum acţionează drumarii dar şi primarii . Drumarii îşi fac datoria însă viscolul le dă mari bătăi de cap. La această oră nu sunt drumuri judeţene închise sau pe care s-a circulat cu restricţii. Este foarte adevărat pe unele tronsone se circulă în condiţii de iarnă şi asta pentru că zăpada este viscolită şi troienită, chiar dacă drumarii fac eforturi .

Preşedintele CJ Dâmboviţa, Daniel Comănescu a subliniat şi faptul că aceste verificări pe teren vor continua şi în orele următoare şi ori de câte ori va fi necesar:”Nu sunt probleme, se acţionează în permanenţă. Drumarii sunt la datorie de mai bine de 24 de ore. Avem echipe peste tot. fn noaptea de luni spre marţi, eu şi cei doi colegi, Alin Manole şi Luciana Cristea am fost în teren. Şi în cursul zilei de astăzi, s-a mers pe teren. Avem şi patru echipe de la Direcţia generală infrastructură locală din cadrul CJ care sunt pe teren.” a declarat preşedintele Daniel Comănescu.

Vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea: Drumarii şi primarii îşi fac datoria

Vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea a luat la pas toată partea de nord a judeţului Dâmboviţa . Aici nu sunt probleme. Drumarii acţionează ca la carte:”Am fost în zona de nord a judeţulu, în localităţile Şotanga, Vulcana Pandele, Brăneşti, Pucioasa, Bezdead, Moreni, Răzvad şi am vorbit şi cu primarii din Moroeni, Pietroşita, Runcu, Buciumeni, Iedera, Valea Lungă, Gura Ocnitei.Vreau să le mulţumesc tuturor primarilor pentru implicare cât şi firmelor implicate în deszăpezire pe drumurile judeţene cât şipe drumurile comunale.Îi asigurăm pe dâm-boviţeni de toată implicarea noastră şi vom acţiona cu toate utilajele aflate în dotare, în vederea combaterii fenomenelor meteorologice”, a afirmat vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea.

Vicepreşedintele CJ,

Alin Manole: Se lucrează în teren cu toate utilajele

Vicepreşedintele CJ, Alin Manole, este unul dintre oamenii de la conducerea judeţului care are experienţă în ceea ce priveşte lucrările de deszăpezire şi asta pentru că pentru o pierioadă bună de timp a fost şi directorul LDP Dâmboviţa. Vicepreşedintele Alin Manole a mers alături de dru-mari în partea de sud a judeţului Dâmboviţa unde capriciile iernii şi-au spus cuvântul, ba mai mult, le-a dat de furcă şi drumar-ilor. Cu toate acestea, la această oră în sudul judeţului Dâmboviţa nu există probleme majore. Este adevărat, se circulă pe unele tronsoane de drum în condiţii de iarnă:”Se acţionează pe toate drumurile. Viscolul ridică probleme, zăpada este troienită pe unele porţiuni de drum însă drumarii sunt în teren şi îşi fac datoria. Nu avem drumuri închise. Mai mult, vreau să asigur dâmboviţenii că LDP Dâmboviţa are material antiderapant, sare şi combustibil să intervină în orice situaţie”, a afirmat Alin Manole

Meteorologii iau în calcul posibilitatea extinderii atenţionărilor de ger pentru toată ţara, până în 2 martie, având în vedere că valul de frig se va menţine, iar temperaturile vor coborî până la -22 de grade Celsius joi dimineaţă.

Societăţile dâmboviţene responsabile cu deszăpezirea au intervenit pe toate drumurile publice din Judeţul Dâmboviţa, astfel încât traficul să se desfăşoare în condiţii cât mai bune. Chiar dacă acţiunile au fost îngreunate de căderile de zăpadă şi de vântul puternic, nu există şi nu au existat drumuri judeţene blocate. Situaţii mai dificile s-au înregistrat în zona de sud a judeţului din cauza viscolului.

În ceea ce priveşte stocurile existente, SC Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa anunţă că deţine 964 tone material antiderapant, 1600 tone de nisip şi 250 tone de sare, suficiente pentru a asigura deszăpezirea pentru o perioadă de cel puţin două săptămâni. Societatea acţionează cu un număr de 130 de angajaţi şi 41 de utilaje. De asemenea, Secţia Drumuri Naţionale Târgovişte are pe stoc o cantitate suficientă de sare, pentru a interveni în această perioadă şi a primit confirmarea suplimentării stocurilor prin livrarea unei noi comenzi de la Salina Slănic Prahova.

Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Instituţia Prefectului apreciază implicarea primarilor care pe timpul nopţii trecute au fost alături de comitetele pentru situaţii de urgenţă, constituite în toate localităţile şi le mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat personal pentru a depăşi această perioadă fără situaţii deosebite.