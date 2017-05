Conducerea CJ Dâmboviţa în mijlocul activităţilor Şcoala Altfel

Share This





















Conducerea CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, şi vicepreşedinţii Claudia Gilia şi Alin Manole, s-au deplasat la sediul instituţiilor subordonate CJD care organizează, în perioada 22 – 26 mai, activităţi în cadrul programului cultural educaţional „Şcoala altfel – să ştii mai multe, să fii mai bun!”, program iniţiat de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Activităţile derulate se adresează preşcolarilor, şcolarilor şi liceenilor din judeţ, iar instituţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa care desfăşoară în această perioadă activităţi în cadrul acestui program cultural educaţional sunt: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească şi Biblioteca I. H. Rădulescu Târgovişte.

Centrul Judeţean de Cultură pune la dispoziţia celor mici ateliere de olărit, pictură de icoane pe sticlă, tehnici de aranjamente cu elemente vegetale, confecţionare de obiecte din pănuş, ateliere de cusături, karaoke, muzică populară etc.

Dintre activităţile organizate de Biblioteca Judeţeană I. H. Rădulescu, amintim: Căsuţa cu personaje de poveste – activitate dedicată celor mai mici utilizatori; Cartea de 5 stele – activitate de prezentare a celor mai recent achiziţionate publicaţii; Ora de poezie – scriitori dâm-boviţeni în dialog cu elevii; Educaţie financiară; Vizite ghidate în secţiile Bibliotecii Judeţene; Vizionare de filme documentare; Viaţa pe scenă -întâlnire cu un actor de teatru. In ceea ce priveşte programul organizat de Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească (CNMCD), activităţile educaţionale se derulează în cadrul a 17 ateliere pe teme ce pun în valoare patrimoniul deţinut de CNMCD – prin jocuri interactive cu adresabilitate atât preşcolarilor, cât şi adolescenţilor.

In cadrul vizitei de astăzi, Alexandru Oprea, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a interacţionat cu cei mici, aceştia având posibilitatea să împărtăşească impresiile despre programele pregătite pentru ei în această perioadă. Totodată, el le-a recomandat copiilor să viziteze şi celelalte spaţii muzeale din municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa.