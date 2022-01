Conducător auto aflat sub influența alcoolului, a lovit un pieton și a fugit

0 0

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Ciocănești s-a produs un accident rutier, iar conducătorul auto a părăsit locul evenimentului.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că un bărbat de 40 de ani, în calitate de pieton, ar fi fost acroșat de un autoturism care ar fi părăsit locul producerii accidentului.Pietonul a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat să fie transportat la spital.Totodată, conducătorul autovehiculului, un bărbat de 66 de ani, care ar fi fost implicat în evenimentul rutier, a fost identificat în localitatea Samurcași, după ce ar fi condus autoturismul, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi izbit de gardul unui imobil.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz. Și polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Moreni au oprit pentru control, pe drumul național 72, în localitatea Dărmănești, un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani.În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că numărul de înmatriculare al autovehiculului este emis de autoritățile din Germania, fiind valabil până pe 16 ianuarie a.c..În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.