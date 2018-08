Concert simfonic în Peştera lalomifei

Share This





















Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa organizează sâmbătă, de la ora 14,00, Concertul Extraordinar Music-Hall in Cave, ce va avea loc în Peştera lalomiţei, din Platoul Bucegi.

Este pentru al cincilea an consecutiv în care Orchestra Simfonică Muntenia urcă în inima muntelui, pentru a susţine, într-un cadru mirific – Peştera lalomiţei, un spectacol extraordinar, de data acesta un musical, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

Orchestra Simfonică Muntenia, căreia i se vor alătura Daniela Cârstea, Mihaela Alexa şi Liviu Indricău, precum şi Atheneum Brass Quintet, va încânta publicul cu lucrări inedite într-o abordare demnă de măreţia spaţiului în care se desfăşoară spectacolul.

Astfel, evenimentul se doreşte a fi unul nu doar cu valenţe muzicale, dar şi de promovare a valorilor culturale dâmboviţene, pentru numeroşii turişti prezenţi pe Platoul Bucegi, în acest sfârşit de august.