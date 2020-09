Concert de muzică clasică cu invitaţi speciali, Felicia Filip şi Gheorghe Zamfir

„Zilele Cetăţii Târgovişte 2020” au fost organizate în perioada 5-8 septembrie. Manifestările s-au desfăşurat sub semnul pandemiei de COVID-19, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Dintre manifestările dedicate „Zilelor Cetăţii Târgovişte 2020” s-au evidenţiat evenimentele culturale (simpozioane, saloane editoriale, lansări de carte), spectacolele de teatru sau concertele cu artişti târgovişteni de marcă.

Un concert cu totul deosebit a fost cel de muzică clasică, unde invitaţi speciali au fost Felicia Filip şi Gheorghe Zamfir, acompaniaţi de Orchestra Simfonică Muntenia a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

Un gând bun pentru invitaţi şi pentru spectatori a transmis Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgovişte:

„La mulţi ani, Târgovişte! La mulţi ani, târgovişteni! Este un moment aniversar!

Zilele Cetăţii de anul acesta se desfăşoară sub semnul acestei pandemii, dar nu am vrut să treacă acest an fără a sărbători,

în limitele legii, şi iată că o putem face foarte frumos şi foarte emoţionant.

Vreau să îi mulţumesc maestrului Daniel Jinga pentru concertele pe care le coordonează la Târgovişte, reprezintă adevărate repere în peisajul cultural târgoviştean şi ştiu că în spatele oricărei asemenea reprezentaţii este foarte multă muncă.

Vreau să vă doresc un singur lucru: să fiţi sănătoşi! Este cel mai important, cred că asta ne dorim cu toţii, iar în viitor, la ediţia din 2021, purtatul măştii să rămână numai o amintire”.