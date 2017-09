Share This





















Bucureşti, 25 septembrie – Cea de-a treia ediţie a proiectului Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei, organizată de OMV Petrom, la Bran, s-a încheiat. 286 de elevişi 49 de profesori de la 23 de şcoli profesionale şi licee tehnologice din judeţele Argeş, Bacău, Dâmboviţa şi Buzău au beneficiat de locuri gratuite în tabără, iar 52 de elevi vor beneficia de burse de 500 de lei/lună în acest an şcolar.

„Elevii celei de-a treia ediţii a Taberei Meseriaşilor au reuşit să realizeze, alături de mentorii lor, proiecte de absolvire demne de adevăraţi meseriaşi. Dincolo de o satisfacţie personală, proiectele de absolvire reprezintă o reuşită profesională, aducându-le acestor copii un sentiment de utilitate, de ce nu de mândrie şi încrederea că se poate. Îmi doresc ca tot mai mulţi elevi să treacă prin această experienţă a taberei şi astfel, să transformăm România într-o ţară mai bună în fiecare zi. Mulţumesc City Grill şi ENEL pentru că au acceptat invitaţia noastră de a deveni parteneri în Tabăra Meseriaşilor în acest an. Sper să atragem în proiect cât mai mulţi angajatori care să participe la dezvoltarea acestor elevi minunaţi şi să le ofere ulterior oportunităţi de angajare”, a declarat Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

Cele cinci serii din Tabăra Meseriaşilor au avut programe personalizate, care au vizat atât o profilare vocaţională, cât şi cursuri de dezvoltare personală, ateliere practice şi seri tematice. În cadrul atelierelor de dezvoltare personală, elevii au învăţat noţiuni de bază despre comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial şi eco-civic, dar şi cum să se prezinte în faţa unui angajator sau cum să redacteze un CV. Prin atelierele practice elevii au simulat un program de muncă real în care au lucrat cot la cot cu profesionişti din domeniu: – Elevii din domeniul Petrol şi gaze au beneficiat de sprijinul specialiştilor OMV Petrom

– Elevii din domeniul Bucătari şi ospătarii – au avut ca mentori pe Chef Cezar Munteanu şi reprezentanţi ai City Grill – Cristian Cristea şi Dan Irimia

– Elevii din domeniul mecanică l-au avut ca mentor pe Gabriel Onofrei, Preşedintele Fondator al Federaţiei

Române de Drift

– Viitorii croitori au fost ghidaţi de mentorul lor, designerul vestimentar Ioana Ciolacu

– Elevii care vor sa devină electricieni au lucrat alături de iniţiatorii

proiectului EFdeN: Claudiu Butacu şi Mihai Toader- Pasti

În cadrul fiecărei serii a Taberei Meseriaşilor, elevii au lucrat la un proiect comun: o cină festivă la Casa de Ceai a Reginei Maria, din incinta Castelului Bran, recondiţionarea a 50 de biciclete care au fost donate copiilor din centre de plasament din judeţul Braşov, lansarea unei colecţii de modă pornind de la ţinutele donate de 18 vedete, realizarea unui ELECTRIC HUB, care a fost amplasat în piaţa Sfântul Ioan din Braşov şi care permite încărcarea telefoanelor cu ajutorul energiei solare.

Unul din cinci elevicare aplică în proiectul Tabăra Meseriaşilor provine dintr-o familie cu un venit de sub 400 de lei pe lună pe membru, majoritatea lucrează, iar unii nu au fost niciodată într-o tabără. Nici condiţiile de învăţământ nu sunt cele mai moderne: unii nu dispun de laboratoare de practică în şcoli, alţii au acces la astfel de laboratoare, dar dotările sunt la nivelul anilor ’70-’80.

Până acum, în cele trei ediţii ale Taberei Meseriaşilor din Ţara lui Andrei (2015, 2016 şi 2017) au fost formaţi peste 700 de elevi (electricieni, constructori, operatori sondă, mecanici, bucătari-ospătari, croitori şi frizeri) şi peste 150 de profesori din peste 60 de licee tehnologice şi şcoli profesionale din judeţele Prahova, Gorj, Dâmboviţa, Bacău, Argeş, Buzău. În total, au fost acordate 112 burse de studiu în valoare de peste 140.000 de euro.

Mai multe detalii pe www.taraluiandrei.ro.

Contact pentru obţinerea unor declaraţii din partea elevilor, profesorilor sau mentorilor participanţi – Ana Maria Stoica (ana.stoica@ graffitipr.ro, 0730013921)

Despre România Meseriaşă

Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei face parte din „România Meseriaşă” – programul de susţinere a învăţământului profesional prin care OMV Petrom îşi propune să aducă în atenţia societăţii importanţa meseriilor în dezvoltarea unei ţări şi să găsească soluţii pentru educaţia viitorilor meseriaşi. România Meseriaşă este un program dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi este parte din proiectul naţional al Preşedintelui României, România Educată. (2015)

„Şcoala Petroliştilor – un proiect prin care au fost create trei clase profesionale în domeniul ţiţei şi gaze, în trei licee tehnologice din ţară. Timp de trei ani, elevii din Şcoala Petroliştilor sunt pregătiţi pentru calificările „operator sonde” şi „operator la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor”. Ei primesc burse de performanţă şi stagii de practică în cadrul companiei. De asemenea, OMV Petrom sprijină liceele partenere prin dotarea laboratoarelor de practică şi instruire pentru profesorii de specialitate

„Tabăra Meseriaşilor -prima ediţie dedicată elevilor din judeţul Prahova

„Studii de percepţie la nivel naţional – analiza pieţei muncii şi percepţia românilor faţă de meseriaşi

„Dezbatere în rândul angajatorilor, autorităţilor şi mediului ONG.

(2016)

„Şcoala Petroliştilor -ediţia a doua

„Tabăra Meseriaşilor -ediţia a doua, dedicată elevilor din judeţul Gorj

„Ateliere de lucru – pentru soluţii de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ profesional

„Un demers de cercetare şi un plan de acţiune pentru dezvoltarea de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ profesional

„Lansarea primului raport de politică publică în învăţământul profesional, alături de Institutul pentru Cercetare a Calităţii Vieţii

„Dezbateri publice naţionale şi regionale ale planului de acţiune

OMV Petrom – Resourcefulness

Din 2012, OMV Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru un business responsabil -Resourcefulness. Ne propunem să dezvoltăm relaţii bazate pe câştig reciproc între societate, mediu şi companie prin soluţii inovatoare. Ne concentrăm pe managementul apei şi al CO2, inovaţie si energii noi şi educaţie pentru dezvoltarea oamenilor.

OMV Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de etică şi codul de conduită reglementează toate relaţiile de afaceri, iar dialogul şi implicarea părţilor interesate sunt parte integrantă a practicii comune de business. „Ţara lui Andrei” este principala platformă de implicare în comunitate. Din 2007 până în prezent am alocat aproximativ 49 de milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România.