COMUNICAT DE PRESÄ‚ Festivalul NaÅ£ional de Interpretare ÅŸi CreaÅ£ie a RomanÅ£ei „Crizantema de Aur”, ediÅ£ia a 50-a, jubiliarÄƒ, 2017

Târgovişte, 02 octombrie 2017

Vă facem cunoscut că în perioada 19-21 octombrie 2017 se va desfăşura în municipiul Târgovişte, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, cea de-a 50-a ediţie, jubiliară, a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”.

Festivalul este organizat de Consiliul Local Târgovişte, Primăria Municipiului Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Uniunea Muzicienilor din Moldova, în coproducţie cu TVR şi în parteneriat cu Radio România. Evenimentul se va desfăşura la Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte.

NOUTĂŢILE EDIŢIEI A 50-A JUBILIARĂ

– PREMIERĂ: Inaugurarea Muzeului Romanţei la Târgovişte, miercuri, 18 octombrie 2017, ora 17:00, unic în România, sub patronajul Federaţiei Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO din Europa şi America de Nord, cu participarea extraordinară a Preşedintelui onorific al Federaţiei Mondiale UNESCO – George Christophides;

– Omagiu corifeilor romanţei -omagierea Reginei Romanţei, Ioana Radu, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa; omagierea Trubadurului Romanţei – Ionel Fernic; omagierea, împreună cu Fundaţia „Henry Mălineanu”, a marelui compozitor român de romanţe – Henry Mălineanu; omagierea marelui compozitor român din Moldova – Eugen Doga, la împlinirea a 80 de ani de la naşterea sa;

– Masă rotundă „Romanţa pentru Patrimoniul Mondial UNESCO” -vineri, 20 octombrie, ora 10:00, la Muzeul Romanţei din Târgovişte. Participă reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutului Naţional al Patrimoniului, Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Federaţiei Europene şi Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, invitaţi speciali ai centrelor culturale şi instituţiilor muzicale din ţară care organizează festivaluri şi concerte de romanţe, membrii juriilor, compozitori şi interpreţi de romanţe din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai organizatorilor festivalului. Organizator: Centrul Cultural

pentru UNESCO „Cetatea

Romanţei” Târgovişte.

– Electrecord – casa de discuri a romanţei româneşti – participă cu stand permanent la festival pentru lansări de CD-uri de romanţe şi de muzică românească;

– Lansări editoriale şi discografice ale laureaţilor festivalului, precum şi ale altor invitaţi speciali;

PROGRAMUL FESTIVALULUI „CRIZANTEMA DE AUR” – 19-21 octombrie 2017 –

– Festivalul Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”, ediţia a 50-a jubiliară, va fi transmis integral în direct pe postul TVR 3 în perioada 19-21 octombrie 2017, începând cu ora 18.00, în fiecare seară. Festivalul va fi redifuzat pe TVR Internaţional şi TVR Moldova, conform programărilor TVR. Postul TVR 2 va transmite selecţiuni din concertele extraordinare ale Festivalului. Postul Radio România Antena Satelor va transmite în direct sâmbătă, 21 octombrie, ora 18.00, Gala Laureaţilor Concursului de Interpretare şi Creaţie, precum şi concertele extraordinare din programul festivalului;

– Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a revenit, în calitate de colaborator al Festivalului.

– Festivalul „Crizantema de Aur” se va desfăşura şi în acest an sub Patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, după ediţia de succes de anul trecut;

– Procedurile oficiale pentru înscrierea ROMANŢEI ROMÂNEŞTI pe lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO se află în desfăşurare la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale;

– Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România este şi în acest an colaborator al Festivalului, în vederea profesionalizării Concursului de Creaţie a Romanţei;

– Uniunea Muzicienilor din Moldova a devenit, în acest an, colaborator al Festivalului Naţional „Crizantema de aur” şi s-a asociat demersului oficial de susţinere a procedurilor pentru înscrierea ROMANŢEI ROMÂNEŞTI pe lista

Patrimoniului cultural imaterial

UNESCO;

– Ediţia a 50-a a Festivalului „Crizantema de Aur” va fi structurată pe trei mari secţiuni: Concursul de Interpretare, Concursul de Creaţie şi Concertele extraordinare „Gala Crizantemelor Populare”, „Gala Crizantemelor Clasice”, „Podul de Crizanteme Târgovişte-Chişinău” şi „Ambasadorii Romanţei” susţinute de câştigători ai Trofeului „Crizantema de aur” şi ai Premiului I ai Festivalului din perioada 1968-2016, de mari artişti din România şi din alte 10 ţări: Republica Moldova, SUA, Rusia, Japonia, Franţa, Italia, Germania, Olanda, Finlanda şi Bulgaria, acompaniaţi de orchestre şi de dirijori profesionişti. Micro-recitalurile „Stele ale romanţei” vor fi susţinute în fiecare seară de mari interpreţi de romanţă: Daniela Vlădescu, Florin Georgescu şi Matilda Pascal-Cojocăriţa;

– Concursul de interpretare va aduce la rampă 16 concurenţi selecţionaţi în urma a 7 prese-lecţii regionale, realizate în perioada aprilie-iunie 2016, cu jurii de specialitate, în România şi în Republica Moldova.

– În afara Concursului de Interpretare, anul acesta vor fi prezenţi în Festival 5 „boboci de Crizantemă” din România şi din Republica Moldova, selecţionaţi în urma preselecţiilor regionale;

– Concursul de Creaţie va îmbogăţi patrimoniul muzical naţional cu 12 romanţe în primă audiţie, selectate în urma prese-lecţiei naţionale, realizată în colaborare cu UCMR şi jurizată de compozitori desemnaţi de

UCMR;

Joi, 19 octombrie şi Vineri, 20 octombrie, se vor desfăşura Concursurile de Interpretare şi de Creaţie urmate de Gala Crizantemelor Clasice şi Gala Crizantemelor Populare, încheiate cu Micro-recitalurile „Stele ale Romanţei”, susţinute de Daniela Vlădescu şi Florin Georgescu;

Sâmbătă, 21 octombrie: Gala Laureaţilor se va încheia cu Micro-recitalul „Stele ale romanţei” susţinut de Matilda Pascal-Cojocăriţa. În partea a 2-a a serii, va avea loc Concertul extraordinar „Podul de Crizanteme Târgovişte-Chişinău”, susţinut de Trofeele „Crizantema de aur” din Republica Moldova şi cu participarea compozitorului Eugen Doga, care va fi omagiat la aniversarea a 80 de ani.

Seara a 3-a va fi încheiată de Concertul extraordinar „Ambasadorii Romanţei” susţinut de câştigători ai Trofeelor „Crizantema de aur” şi de mari artişti din 10 ţări care iubesc şi promovează Romanţa românească pe scenele internaţionale: Marcel Roşca -Opera din Essen Germania; Mirela Spînu – Italia; Margareta Ivănuş – artist al poporului din Republica Moldova; Alina Mavrodin – România; Ivan Varbanov – Bulgaria; Mireille Rivat – Franţa; Iurie Gâscă – artist al poporului din Republica Moldova; Codruţ Bârsan – Opera din Chicago SUA; Minna Liettya-Tyni – Finlanda; Liduin Stumpel -Olanda; cu participarea excepţională a lui Vladimir Samsonov – Teatrul „Mariinsky” din Sankt Petersburg, Rusia şi a tenorului Ryo Kasuga – Japonia.

– Acompaniază orchestrele „Dor românesc” – dirijor Ştefan Cigu, „Romanţa” – dirijor Lucian Vlădescu şi „Folclor” – dirijor Petre Neamţu;

– Prezentatori: Alexandra Velniciuc şi Octavian Ursulescu; Miruna Ionescu şi Silviu Biriş;

– Juriul Concursului de Interpretare va fi format din mari interpreţi de romanţă şi personalităţi ale vieţii muzicale din România şi din străinătate;

– Juriul Concursului de Creaţie va fi format din renumiţi compozitori români desemnaţi de UCMR

şi UMM;

– Juriul Presei va fi format din reprezentanţi ai presei de specialitate din ţară şi din străinătate care promovează Romanţa şi Festivalul Naţional „Crizantema de aur”;

– Regulamentul oficial al festivalului prevede în acest an ca toţi concurenţii de la secţiunea Interpretare să includă în repertoriul de concurs şi o romanţă dintre cele lansate şi premiate la concursurile de Creaţie ale Festivalului Naţional „Crizantema de Aur” de-a lungul anilor, pentru creşterea calităţii artistice a Concursului de Interpretare şi pentru promovarea creaţiei de romanţe.

Sponsorii ediţiei a 50-a a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”:

– Sponsori oficiali: COTNARI, Banca Transilvania şi Atelierele

Ilbah

– Sponsor: Fundaţia „Henry Mălineanu” şi Concept Consult & Prospect SRL.

Preşedintele Festivalului: Cristian Daniel Stan, Primarul municipiului Târgovişte,

Regia şi scenografia: Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului „Tony Bulandra” Târgovişte

Direcţia artistică: Alina Mavrodin Vasiliu, directorul Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte

Preşedintele Festivalului

Cristian Daniel Stan, primarul mun. Târgovişte

Persoana de contact: Alina Mavrodin Vasiliu, Director artistic al Festivalului „Crizantema de Aur” Târgovişte, 2016. Tel.: 0722/335.013. E-mail:

alina.mavrodin.vasiliu@gmail.com