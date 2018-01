COMUNICAT DE PRESĂ Electrica, investiţii record de 727 milioane de lei, în 2017, în reţelele de distribuţie

Share This





















BUCUREŞTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, a realizat în anul 2017 investiţii în infrastructura de distribuţie în valoare totală de 727 milioane lei. Totodată, Operatorii de Distribuţie din cadrul Grupului Electrica şi-au asumat pentru 2018 un plan record de investiţii, în valoare de 900 milioane de lei. Comparativ cu 2014, anul listării Electrica pe bursele din Bucureşti şi Londra, programul de investiţii al operatorilor de distribuţie din cadrul Grupului (SDEE Muntenia Nord, SDEE Transilvania Nord şi SDEE Transilvania Sud) este de 2,5 ori mai mare în 2017.

În cei patru ani de la privatizarea prin listare, Grupul Electrica a investit 2,1 miliarde de lei în infrastructura de distribuţie, investiţii a căror finalitate o reprezintă îmbunătăţirea semnificativă a calităţii serviciilor la nivelul întregii comunităţi beneficiare.

„Modernizarea reţelelor de distribuţie continuă să fie prioritatea Grupului Electrica, astfel că, pentru anul acesta, ne-am propus investiţii record, în valoare de 900 de milioane de lei, probabil cel mai ambiţios plan din sectorul energetic. Ţinta noastră este creşterea eficienţei operaţionale şi a calităţii serviciilor oferite, astfel încât timpul mediu de întrerupere neplanificată per utilizator – SAIDI – să ajungă la nivelul din ţările central europene”, a declarat Cătălin Stancu, Director General Electrica.

Investiţiile Grupului Electrica în infrastructură au crescut constant de la an la an, în 2017, spre exemplu, valoarea totală realizată fiind de 727 milioane lei, din care 235 milioane lei în SDEE Transilvania Sud, 238 milioane lei în SDEE Muntenia Nord şi 254 milioane lei în SDEE Transilvania Nord. Valoarea cumulată a investiţiilor realizate în 2017 la nivelul Grupului Electrica este cu peste 30% mai mare faţă de 2016 şi mai mult decât dublă faţă de 2014. Astfel, investiţiile în reţelele de distribuţie au condus la îmbunătăţirea semnificativă a eficienţei operaţionale şi calităţii serviciului de distribuţie, determinând o diminuare importantă a timpului mediu de întreruperi neplanificate la consumatori (SAIDI neplanificat), în anul 2016 faţă de anul 2014, cu 10% la SDEE Muntenia Nord, 30% la SDEE Transilvania Sud şi 19% la SDEE Transilvania Nord. În 2016, ultimul an pentru care există statistici oficiale în privinţa indicatorilor de performanţă, cel mai bun rezultat a fost obţinut de SDEE Muntenia Nord (240 min/an), care s-a situat cu 17% sub media înregistrată la nivel naţional (290 min/an).

Structura planului de investiţii va viza şi în 2018 cu precădere, ca şi până acum, lucrările de reabilitare şi modernizare a reţelelor de distribuţie pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului (40%), îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea pierderilor (40%), precum şi creşterea eficienţei operaţionale. Totodată, la nivel de Grup, vor fi realizate investiţii importante în modernizarea infrastructurii informatice şi a sistemelor de tehnologia informaţiei, având în vedere atât cerinţele legale privind protecţia datelor, dar şi efectul pozitiv asupra calităţii serviciilor prestate.

La nivelul tuturor celor trei operatori de distribuţie, în 2017 au fost realizate investiţii pentru extinderea Sistemului de Automatizare a Distribuţiei (SAD), în scopul creşterii eficienţei operaţionale şi a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor. Au fost efectuate lucrări de trecere a reţelelor de medie tensiune la tensiunea de 20 kV, un proiect semnificativ fiind realizat în staţiunea Predeal, printr-o investiţie de aproximativ 5 milioane lei, cu scopul asigurării calităţii distribuţiei în perioadele vârfului de cerere de iarnă. Alte investiţii au vizat asigurarea calităţii energiei electrice la consumatori, prin executarea unor lucrări de îmbunătăţire a nivelului de tensiune în reţele de joasă tensiune, atât în mediul urban, cât şi rural. În acest sens, în aria SDEE Transilvania Sud, printr-o investiţie de aproximativ 20 milioane lei, au fost executate lucrări în peste 45 de localităţi, însumând peste 150 km de reţea şi peste 50 posturi de transformare. La nivelul SDEE Muntenia Nord, peste 76 milioane lei au fost utilizate pentru creşterea gradului de siguranţă în alimentare şi îmbunătăţirea nivelului de tensiune în circa 100 de localităţi, realizându-se reabilitarea a peste 200 km de reţea şi peste 17.000 de branşamente. De asemenea, în aria SDEE Transilvania Nord a fost optimizată funcţionarea reţelelor electrice de joasă tensiune, ca parte a unui program ambiţios de 77 milioane lei, care va continua şi în 2018.

Cu o tradiţie de 120 de ani, companiile de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica acoperă peste 40% din teritoriul României, având o arie de operare de aproximativ 100.000 de kilometri pătraţi. Cele trei companii din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judeţe din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud şi TransilvaniaNord.

Maria BRATULEA

Serviciul Managementul Calităţii

şi Mediului

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte