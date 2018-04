Comuna ÅžotÃ¢nga are Ã®n derulare proiecte cu finanfare prin PNDL2

Share This





















Administraţia de la Şotânga îşi dă tot interesul ca în cel mai scurt timp, localitatea să atingă standardele europene. Sunt în curs de implementare o serie de proiecte cu finanţare pe PNDL 2.

Primarul Constantin Stroe a vorbit despre cele trei proiecte cu finanţare pe PNDL 2. Primul proiect vizează extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Prof. Ilie Popescu, în valoare de 4.447.145 lei. Un alt proiect are ca obiectiv extindere reţele canalizare în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa – rest de execuţie şi are o valoare de 1.738.381 lei.

Prin realizarea acestui proiect, comuna Şotânga se aliniază cerinţelor europene privind accesul populaţiei la apă şi canal. Şi cel de-al treilea proiect cu finanţare prin PNDL 2 are în vedere construire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare, amplasate la limita administra-tiv-teritorială a comunelor Şotânga şi Doiceşti, cu o valoare totală de 6.199.134.83 lei.