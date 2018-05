Share This





















Comuna Razvad titular al proiectului,” Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Gura Vaii, sat Valea Voievozilor” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate – in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Extinderea sistemului de alimentare cu apa pe strada Gura Vaii, sat Valea Voievozilor” Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dambovita din municipiul Targoviste, Calea Ialomiteti nr 1, judetul Dambovita, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmataorea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.05.2018