Comuna Morteni continuă să se dezvolte prin investiţii ambiţioase

Chiar dacă este o comună mai mică, Morteni a reuşit să se dezvolte semnificativ în ulimii patru ani. Ce-i drept, primarul Ionel Lalu Olteanu a avut un rol important în schimbarea imaginii comunei, iar în cei patru ani de mandat a reuşit să ridice standardele acestei comune, dezvoltând în special infrastructura.

Din 2016, la cârma Primăriei, edilul Ionel Lalu Olteanu este dedicat să continue dezvoltarea chiar dacă are deja realizări importante, dar are în derulare şi alte proiecte, care după ce vor fi finalizate vor aduce un plus în confortul cetăţenilor.

Incă din primele zile ale mandatului pe care l-a început în vara anului 2016, edilul Ionel Lalu Olteanu a fost preocupat să depună proiecte, iar împreună cu echipa din Primărie a lucrat intens în acest sens. Roadele s-au văzut odată ce a aflat că Primăria Morteni va primi finanţare pentru trei proiecte depuse prin

PNDL 2.

Aproape toate străzile din Morteni sunt modernizate

La Morteni s-a pus mare accent pe dezvoltarea infrastructurii rutiere, astfel că, prin PNDL s-au asfaltat nu mai puţin de 11 km de străzi. Este vorba despre proiectul – Modernizare drumuri locale în satele Morteni şi Neajlovu, comuna Morteni, în valoare de 7.705.945,00 lei.

Tot la capitolul drumuri, în comuna Morteni, în baza unei asocieri între Primăria Morteni şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa se realizează proiectul „Modernizare drumuri comunale, comuna Morteni, judeţul Dâmboviţa”, valoarea investiţiei fiind de 1.630.040 lei, cote de cofinanţare – 50% din valoarea totală a lucrărilor de construcţii-montaj pentru fiecare asociat, durata de execuţie a lucrărilor fiind de 4 luni.

20 de km de drumuri judeţene care trec

prin Morteni, sunt modernizate

Edilul Ionel Lalu Olteanu nu a omis să ne spună că şi la capitolul infrastructură rutieră judeţeană, comuna Morteni a înregistrat îmbunătăţiri remarcabile. În mandatul său de primar, aproximativ 20 de km de drumuri judeţene care trec prin Morteni, sunt modernizaţi. Cel mai recent tronson modernizat este DJ 702H.

Dispensar medical ultramodern

Comuna Morteni va avea în cel mai scurt timp un dispensar medical ultramodern. Investiţia ce vizează reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea

Dispensarului din comuna Morteni este în plin proces de execuţie iar finanţarea este asigurată prin PNDL şi are o valoare de 1.126.009,00 lei. Unitatea medicală va dispune de dotări şi spaţii la standarde europene.

Autorităţile locale pun un mare accent şi pe infrastructura şcolară

Cu finanţare prin PNDL, şi Şcoala Gimnazială Morteni a intrat într-un amplu proiect de modernizare şi extindere.

Lucrările sunt în plin proces de execuţie şi se ridică la valoarea de 2.604.044,00 lei.

Edilul Ionel Lalu Olteanu consideră că investiţiile în educaţia copiilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru orice administraţie publică locală, motiv pentru care sprijină acest tip de acţiuni. La orice problemă a şcolilor încerc să găsesc soluţii. La Morteni, administraţia locală asigură şi finanţarea unui after-school de care beneficiază copiii care provin din familii nevoiaşe.

Alte proiecte importante, care aduc un plus în confortul cetăţenilor din Morteni

Au fost finalizate şi alte proiecte importante, cu bani de la bugetul local prin care administraţia locală de la Morteni, a adus un plus în confortul cetăţenilor. Au fost realizate două locuri de joacă moderne. Totodată administraţia locală de la Morteni a realizat din buget local, un teren sintetic de fotbal pentru tinerii şi sătenii dornici de mişcare. A fost decol-matat un canal care reprezenta o mare problemă pentru comuna Morteni. Iluminatul stradal a fost şi el modernizat însă există un proiect pe care administraţia locală îl va depune şi întreaga reţea de iluminat stradal se va moderniza la standarde europene.

În comuna Morteni, cadastru 100% realizat

O mare realizare este şi programul de cadastrare la nivelul comunei Morteni. Edilul Ionel Lalu Olteanu ne-a spus că este o mare realizare, dar s-a depus şi o muncă titanică dar cu reuşite pe măsură.

La Morteni, administraţia condusă de Ionel Lalu Olteanu pune un mare accent pe dezvoltarea comunei. Practic, de la un an la altul, această comună vine cu noi realizări, dar primarul îi asigură pe cetăţeni că şi în următorii ani vrea să atragă cât mai multe fonduri şi să dezvolte standardele de viaţă.