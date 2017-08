Share This





















Din această lună, comuna Gura Foii beneficiază de un sistem de supraveghere video ce are în componenţă momentan, şapte camere video. Proiectul implementat de administraţia locală are ca scop principal, creşterea gradului de siguranţă publică.

Conform edilului Radu Georgescu, pentru siguranţa cetăţenilor, autorităţile locale doresc ca întreaga comună Gura Foii să beneficieze de un sistem video de supraveghere şi monitorizare.

La finalul proiectului vor fi montate 32 de camere de supraveghere în comuna Gura Foii. Acesta ne-a mărturisit că la începutul lunii august au fost achiziţionate şapte camere de supreveghere, iar în scurt timp, în intreaga comună se va monta sistemul de monitorizare. Tot primarul Radu Georgescu ne-a mărturisit că fondurile cu care se realizează această lucrare provin de la bugetul local:

„Implementăm un program de monitorizare video ce are ca scop siguranţa cetăţeanului. Modernizăm comuna Gura Foii şi încercăm să facem cât mai multe pentru localitate „, a declarat primarul Radu Georgescu.

Siguranţa cetăţenilor şi stoparea furturilor reprezită o altă prioritate pe agenda adm-nistraţiei locale condusă de Radu Georgescu