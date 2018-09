Comuna Cândeşti are patru proiecte în execuţie pe PNDL II

Share This





















Primarul comunei Cândeşti, Georgeta Popa, a venit în cadrul unei conferinţe de presă la PSD Dâmboviţa şi a făcută o prezentare a tuturor proiectelor pe care le are în implementare. Edilul a subliniat încă de la început că localitatea pe care o conduce este una mică dar cu aspiraţii mari. A fost implementat cu succes proiectul ce a vizat modernizarea şi extinderea iluminatului public în comună. Investiţia a fost realizată din bugetrul local şi are o valoare 484.000 de lei, plata se face eşalonat pe o perioadă de patru ani. Tot din bugetul local s-a făcut şi un amenajament silvic în valoare de 26.000 de lei. A fost reabilitat şi terenul de sport Voineşti.

Şi prin PNDL II, comuna Cândeşti are patru proiecte finanţate. Primul vizează Reabilitarea Dispensarului din satul Dragodăneşti, ce are o valoare de 622.000 de lei. Investiţia este în plin proces de execuţie. S-a făcut deja şi un decont de 164.000 de lei. Al doilea proiect are ca obiectiv tot vizează Reabilitarea Dispensarului din satul Cândeşti Vale şi are o valoare de 648.000 de lei. Şi aici se lucrează de zor. Tot pe PNDL II, al treilea proiect vizează realizarea reţelei de canalizare şi staţie de epurare în comuna Cândeşti. Valoarea totală se ridică undeva la 7.000.000 de lei. Şi această investiţie este în plin proces de execuţie. Şi nu în ultimul rând cel de-al patrulea proiect are în vedere reabilitarea reţelei de apă potabilă în satul Cândeşti Vale cu o valoare de 6.000.000 de lei. Şi aici lucrările sunt în execuţie.

Administraţia de la Cândeşti mai are şi alte proiecte în plin proces de execuţie pe GAL şi POR.