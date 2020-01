Comitetul interministerial pentru monitorizarea şi managementul potenţialelor infecţii cu noul Coronavirus

Share This





















Pe data de 22 ianuarie s-a constituit comitetul interministerial pentru monitorizarea şi managementul potenţialelor infecţii cu noul coron-avirus, format din specialişti, sub coordonarea miniştrilor din Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Acest comitet a recomandat un set de măsuri pentru aeroporturi, cât şi pentru unităţile medicale sanitare.

1. Pentru aeroporturi:

– Instalarea de scannere termice pe fluxurile de pasageri pentru detectarea pasagerilor a căror temperatură corporală este mai mare sau egal cu 38 de grade. Implementarea acestei măsuri a fost decisă luni, 27.01.2020, cu toţi factorii decizionali;

– Asigurarea distribuirii de pliante de informare pentru aeroporturi (pregătite de INSP -CNSCBT la porţile îmbarcare/sosire, control paşapoarte, zone de aşteptare etc.);

– Expunerea la loc vizibil pe fluxurile de pasageri a unor afişe informative (pregătite

de INSP – CNSCBT la porţile

îmbarcare/sosire, control paşapoarte, zone de aşteptare etc.);

– Asigurarea permanenţei de asistenţă medicală (24/24 – 7/7), în cadrul cabinetelor medicale din aeroporturi, către care vor fi îndrumaţi pasagerii ce prezină simptomatologie respiratorie/febră;

– Asigurarea cabinetelor medicale din incinta aeroporturilor cu cantităţi suficiente de materiale de protecţie pentru personal (măşti şi mănuşi, precum şi cu dezinfectanţi pentru mâini şi suprafeţe;

– Asigurarea personalului aeroporturilor care vine în contact nemijlocit cu pasagerii, cu cantităţi suficiente de materiale de protecţie (măşti şi mănuşi), precum şi cu dezinfectanţi pentru măini şi suprafeţe.

2. Pentru măsuri în unităţile sanitare:

– Redactarea definiţiei de caz conform recomandării OMS şi informarea medicilor de familie a Unităţilor de Primiri Urgenţe, precum şi a tuturor unităţilor spitaliceşti;

– Unităţile medicale desemnate să preia cazurile sunt spitalele de boli infecţioase din Iaşi, Timişoara, Constanţa, Cluj, iar în Bucureşti – INBI „Matei Balş”şi SCBIT „Victor

Babeş”);

– Redactarea unui chestionar în baza căruia, în urma aplicării definiţiei de caz, pacientul să poată fi îndrumat către o unitate sanitară, secţie sau spital de boli infecţioase. Pacienţii suspecţi vor fi izolaţi în condiţiile necesare pentru bolile infecţioase cu transmitere aero-genă şi cu respectarea precauţiunilor universale;

– Personalul din toate UPU/CPU/camere de gardă vor avea obligaţia ca pe tot parcursul serviciului să poarte echipament de protecţie specific (mască şi mănuşi);

– Unităţile sanitare au obligaţia să asigure personalului substanţele dezinfectante pentru mâini şi pentru suprafeţe în cantităţi suficiente;

– Primele cazuri suspecte vor fi dirijate către INBI „Matei Balş”, unde vor fi izolate pentru asistenţă de specialitate (izolare, diagnosticare şi tratament);

– INBI „Matei Balş” va redacta protocolul de diagnostic şi tratament care va fi pus la dispoziţia centrelor nominalizate.

3. Capacitatea de identificare şi diagnosticare rapidă a cazurilor – implementat prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, care a achiziţionat testele de diagnostic recomandate de OMS, pentru spitalele de boli infecţioase din Iaşi, Timişoara, Constanţa, Cluj şi Bucureşti.

4. S-au precizat atribuţiile Institutului Naţional de Sănătate Publică, după cum urmează:

– Transmiterea definiţiilor de caz către DSP şi SNMF;

– Postarea pe site-ul şi pagina de FB a sfaturilor pentru călători;

– Informarea MAE pentru alerta de călătorie către zonele afectate;

– În funcţie de evoluţia situaţiei va updata toate alertele de călătorie şi eventualele modificări ale definiţiei de caz;

– INSP prin CNSCBT va implementa metodologia de raportare imediată pe fişe de raportare, precum şi telefonic pentru toate cazurile suspecte şi va implementa metodologia de raportare imediată a rezultatelor de laborator;

– Odată cu apariţia primelor cazuri suspecte se activează linia de gardă 24 / 24, 7 / 7.

5. Difuzarea zilnică a unui buletin informativ pentru public, de către comitetul interministerial, unde se vor comunica informaţii noi cu privire la evoluţia potenţialelor infecţii cu noul coronavirus, cât şi eventualele măsuri dispuse, dar şi recomandări din partea organizaţiilor internaţionale.

Până în acest moment, s-a monitorizat întreaga circulaţie a persoanelor care vin spre România, din aria geografică a Chinei, pe criterii epidemiologice. Alerte au fost la Cluj, Timişoara, Constanţa şi Bucureşti, dar toate au fost infirmate. De asemenea, se iau măsuri speciale pentru ansamblul folcloric din Mioveni, format din 25 de persoane, care în acest moment se află în Beijing-China şi va sosi pe aeroportul din Otopeni, marţi, ora 15.00. Deja oficialii români ai ambasadei au luat legătura cu aceştia.

Cât priveşte situaţia instrumentiştilor care au fost pentru o perioadă de 40 de zile, într-un turneu din China, DSP judeţean verifică starea lor de sănătate zilnic. Până în prezent nu există suspiciuni de pneumonie cu noul coronavirus, la niciuna din persoanele din acest grup.

Situaţia la zi a cazurilor de îmbolnăvire cu coranavirus, la nivel global. Datele sunt certificate pentru ziua de 26.01.2020, ora 9:00, 2.061 cazuri confirmate, din care 56 decese:

– China continentală 2019 cazuri, din care 56 decese;

– Thailanda – 6 cazuri;

– Japonia – 3 cazuri;

– Macao – 2 cazuri;

– Coreea de Sud – 3 cazuri;

– Hong Kong – 5 cazuri;

– Taiwan – 3 cazuri;

– Singapore – 4 cazuri;

– Malaysia – 3 cazuri;

– Nepal – 1 caz;

– Vietnam – 2 cazuri;

– Statele Unite – 2 cazuri;

– Canada – 1 caz;