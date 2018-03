Coliziune între un microbuz şi un autobuz

Share This





















Un accident de circulaţie cu o victimă sa produs la orele dimineţii, pe bulevardul Victoriei din municipiul Moreni.

Un şofer în vârstă de 49 de ani care se afla la volanul unui microbuz, nu a adaptat viteza la condiţiile de carosabil acoperit de zăpadă a intrat în derapaj şi a intrat în coliziune cu un autobuz în care se aflau cinci călători. În urma impactului, şoferul în vârstă de 49 de ani care se afla la volanul unui microbuz a rămas încarcerat, imediat au intervenit pompierii de la descarcerare iar echipajul SMURD l-a transportat la spital. In urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat că niciunul dintre conducătorii auto nu a consumat băuturi alcoolice. Poliţiştii continuă cercetările, urmând ca la finalul lor să dispună măsurile legale.

Atenţie la polei şi zăpadă pe carosabil. Recomandările poliţiştilor pentru şoferi

Poliţiştii rutieri transmit o serie de recomandări, pentru un trafic fără incidente, în condiţii de iarnă.

o Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor,

o Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheată sau polei);

o Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă

o Folosiţi corespunzător sistemul de ilu-minare-semnalizare, cât şi cel de climatizare şi dezaburire, pentru a vedea şi a putea fi văzuţi in trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei; o Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri in condiţii de siguranţă atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile;

o Echipaţi autovehiculul cu pneuri corespunzătoare;

o Verificaţi periodic acumulatorul acestuia; o Nu bruscaţi comenzile şi folosiţi cu preponderenta frâna de motor; o În zilele cu ploi, lapoviţă sau ninsoare, acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz; o Operatorii de transport ce deţin autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone, au obligaţia legală, de a monta pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, pe perioadele si pe drumurile stabilite.

Poliţiştii le mai recomandă conducătorilor auto începători să evite, pe cât posibil, conducera autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experinta redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reaminteşte că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică.