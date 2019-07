Colectarea selectivă a deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, program ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2019

Share This





















Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a participat alături de vicepreşedintele Alin Manole, în Comuna Aninoasa – la Centrul de Management al Deşeurilor Aninoasa şi la sediul SC Supercom SA, la evenimentul de prezentare a mijloacelor tehnice ce vor fi folosite în colectarea selectivă a deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, program ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie a.c.

Având în vedere transpunerea normelor europene, precum şi a obligaţiilor prevăzute de OUG 74/2018, pentru completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Guvern nr. 196/2005, privind fondul de mediu, SC Supercom Sa Sucursala Târgovişte şi SC Eurogas Prescom SRL, împreună cu partenerii contractuali, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” şi autorităţile publice locale au adoptat un plan de măsuri menit să ducă la creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor.

Cu această ocazie a fost lansat şi acordul final asupra mijloacelor de informare a opiniei publice cu privire la acest program, cu ajutorul atât al pliantelor, afişelor, spoturilor audio şi video, cât şi prin dotări specifice – autospeciale compactoare ce promovează acţiunile şi prestează serviciile de colectare diferenţiată a deşeurilor, colectarea bilunară distinct a recipienţilor (saci) destinaţi fracţiei uscate.

SC SUPERCOM SA Sucursala Târgovişte a elaborat un program zonal, etapizat, de colectare diferenţiată, prin care se urmăreşte ca, într-o perioadă cât mai scurtă, să acopere întreg teritoriul Judeţului Dâmboviţa.

Rezultatele transpunerii în practică a reglementărilor europene, în speţă colectarea deşeurilor municipale şi asimilabile pe două fracţii – umedă şi uscată (reciclabilă), vor reflecta efortul utilizatorilor de a se alinia unui climat propice creşterii gradului de confort al locuitorilor din judeţul nostru.

La eveniment au mai participat: Ilie Ciuclea, preşedinte SC Supercom SA la nivel naţional, Octavian Burlacu – directorul SC Supercom SA Dâmboviţa, Vasile Bărbulescu, director SC Eurogas Prescom SRL, Marin Antonescu, administrator public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, Carmen Holban – deputat, Constantin Maricescu, primarul comunei Aninoasa.

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a transmis: „Au fost paşi dificili, dar mă mândresc cu faptul că noi, judeţul Dâmboviţa, am fost cei care, să spunem aşa – am inventat nişte concepte care sunt astăzi uzitate. Toată lumea vorbeşte despre taxă de salubritate, taxă ce a fost gândită şi procesată în Dâmboviţa. Aşa cum îi spuneam domnului Ciuclea, mă bucur că din anul 2016 am încercat să rezolvăm problemele de natură financiară pe care le-am avut în derularea acestor contracte. Noi spunem că este un exemplu de bună practică şi am deplina convingere că această colaborare trebuie să continue mulţi ani de acum înainte şi să facem ceea ce trebuie pentru populaţia judeţului Dâmboviţa pentru un mediu sănătos şi pentru un judeţ, oraş sau o comunitate mai curată. Am fost şi la operatorul care se ocupă de sortare unde şi acolo s-a făcut o investiţie importantă pentru sortare. Este tehnologie adusă din Germania, ce îndeplineşte standardele de calitate. Ceea ce trebuie să facem este conştientizarea populaţiei, pentru că fără o educaţie şi o informare corectă nu vom reuşi să ne atingem ţintele, unele extrem de ambiţioase pentru noi ca ţară, în condiţiile în care dacă nu respectăm aceste norme, vom suporta corecţiile aferente care sunt foarte mari. Am convingerea că suntem pe un drum bun şi facem ceea ce trebuie pentru cetăţenii judeţului Dâmboviţa”.